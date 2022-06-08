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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط شجرة نخيل تُشعِل النيران بأرض فضاء في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشب حريق بقطعة أرض فضاء، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج؛ إثر سقوط شجرة نخيل على أحد أعمد الإنارة بالشارع، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده، ودون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، مفاده نشوب حريق ببعض الأخشاب القديمة المُتهالكة، بقطعة أرض فضاء، دائرة قسم ثانٍ سوهاج.

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وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق ببعض الأخشاب القديمة المُتهالكة، بقطعة أرض فضاء مِلك المدعو (علي س ع- 66 عامًا- بالمعاش ويقيم دائرة القسم)، وبسؤاله أفاد بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي، نتيجة سقوط شجرة نخيل بجانب الطريق، على سلك عامود كهرباء بالشارع، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تم الدفع بسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده، ودون حدوث أية إصابات بشرية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج حريق أرض شجرة كهرباء

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