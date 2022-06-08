عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية يرأس اجتماعًا للوفد المصري المشارك باجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية تغير المناخ

صدى البلد

 ترأس وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، صباح اليوم الأربعاء اجتماعًا للوفد المصري المتواجد في مدينة بون الألمانية خلال انعقاد اجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكان شكري قد توجه أمس إلى مدينة بون الألمانية حيث يشارك في الدورة ٥٦ لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
ومن المقرر أن يقوم الوزير شكري على هامش مشاركته في الاجتماعات بالتوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.
كما يلتقي وزير الخارجية بعدد من كبار المسئولين من شتى الدول والأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، بجانب ممثلي مختلف المجموعات الجغرافية والدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية، فضلاً عن ممثلي دوائر المجتمع المدني المعتمدين لدى الاتفاقية.

سامح شكري الخارجية شرم الشيخ وزير الخارجية الأمم المتحدة مدينة شرم الشيخ اتفاقية الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

ترشيحاتنا

شاب يقتحم متحف دالاس ويدمر آثارا بـ 5 ملايين دولار

مصرع سائق وإصابة 12 راكبا في إنقلاب ميكروباص بأسيوط

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-6-2022

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 8- 6 -2022

طلاب الدبلومات الفنية يستكملون امتحاناتهم لليوم التاسع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

هل الحشيش مفيد صحيًا ومسكن للآلام.. الحكومة الأمريكية تقدم الدليل

قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة.. ما القصة؟

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ