عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس حكومة إسرائيل: لا يوجد أي حل للقضية الفلسطينية

رئيس حكومة إسرائيل:
رئيس حكومة إسرائيل: لا يوجد أي حل للقضية الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، أنه لا يوجد حل للقضية الفلسطينية، الأمر الذي يدفع "إسرائيل" لتحسين ما يمكن تحسينه، مثل البنية التحتية وعدد المعابر، الأمر الذي يتسبب في تقليل عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون "إسرائيل" بدون تصاريح.

ووفقا لما نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح الأربعاء، عن بينيت خلال الجزء المغلق من الاجتماع الاسبوعي للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، فإنه وصف سياسة "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين بـ"لعبة محصّلتها صفر".


وأشار بينت إلى أن سياسة "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين قائمة على احتواء "العنف"، والسخاء في الاقتصاد، بقدر ما يمكن.

وبخصوص أحداث المسجد الأقصى، أكد بينيت أنه ليس بمقدور "إسرائيل" السير على رؤوس أصابعها لمدة شهر في كل سنة، خشية إشعال المنطقة.


وبالأمس، ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، أن بينت، قد أصدر قرارا بزيادة عدد عمال غزة المسموح بدخولهم لـ"إسرائيل".

ووفقا لقناة "كان" العبرية، فإن بينت قرر خلال الجزء المغلق من المناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، زيادة عدد العمال الذين سيسمح لهم بالدخول من غزة إلى 15 ألف عامل بدلا من 12 ألف.

وكان نائب وزير جيش الاحتلال، ألون شوستر، قد أكد على أن "إسرائيل" ستعمل على زيادة عدد العمال من قطاع غزة بعدة آلاف.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن شوستر قوله: إن "هذا القرار يأتي "في مصلحة إسرائيل الأمنية".

وأضاف: "نسعى لزيادة كبيرة في عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل من الضفة وأيضا من غزة".

لا صحة للأخبار الصفراء.. أبو مازن بصحة جيدة ويزاول عمله

أبو مازن لـ ماكرون: الوضع في القدس لا يمكن السكوت عليه وسنواجه التصعيد الإسرائيلي

إسرائيل تل أبيب بينيت القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

ترشيحاتنا

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

تغير المناخ أبرزها.. وزير التعليم: دمجنا المفاهيم البيئية الحديثة فى المناهج

استشهد بقفشة.. فييرا :إنبي لديه تاريخ في صناعة اللاعبين الموهوبين |فيديو

رئيس حكومة إسرائيل: لا يوجد أي حل للقضية الفلسطينية

وزيرا التعليم والبيئة يبحثان عدد من القضايا المشتركة والاستعداد لمؤتمر المناخ COP 27

أين هو من لم الشمل .. شوبير يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهلا بالصيف.. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط ومصر على خط النار

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

هل الحشيش مفيد صحيًا ومسكن للآلام.. الحكومة الأمريكية تقدم الدليل

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ