اتحاد الكرة : مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي الكأس بـ تقنية الفيديو

أكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ"بوكس تو بوكس" بأن مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر، ستُقام بتقنية الفيديو.

وتابع العطار في تصريحات خاصة لـ"بوكس تو بوكس"، بأن لا صحة تمامًا لما تردد بأن المباراة ستُقام بدون تقنية الفيديو؛ مؤكدًا إقامة اللقاء بتقنية الفيديو.

وستُلعب المباراة مساء يوم 26 يونيو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في أخر مباريات ربع نهائي بطولة كأس مصر، على أن يلعب الفائز أمام بتروجيت في نصف النهائي، وكان الزمالك تأهل سابقًا للنهائي بعد إقصاء أسوان من نصف النهائي.