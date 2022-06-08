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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يهدر الحقوق ومبدأ تكافؤ الفرص.. الأزهر العالمي للفتوى: الغش في الامتحانات حرام

الامتحانات - ارشيفية
الامتحانات - ارشيفية

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الإسلام حث  على طلب العلم، ورغب في تحصيله بجد واجتهاد، وبين أن لطالب العلم آدابا لا بد وأن يتحلى بها كالإخلاص لله، وتقواه عز وجل، ومراقبته في السر والعلن، والتحلي بمكارم الأخلاق، والبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وينافي الفضائل والمحامد.

وأضاف المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك أن الغش في الامتحانات سلوك محرم يهدر الحقوق، ويمنحها لغير أكفاء، ويسوي بين المجد المتقن والكسلان المهمل، ويهدم مبدأ تكافؤ الفرص؛ الأمر الذي يضعف من همة المجدين عن مواصلة طلب العلم، ويوسد الأمور إلى غير أهلها؛ ومن ثم يضعف الأمم وينال من عزمها وتقدمها؛ فحق العالم هو التقديم والرفعة؛ قال سبحانه: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} [المجادلة: 11]، وقال أيضا: {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب}. [الزمر: 9]

 

وأوضح الأزهر للفتوى الإلكترونية أن  الإسلام جعل  المعاونة على الإثم إثما، وشراكة لصاحب الجريمة في جرمه، وقضى ألا تكون الإعانة إلا على معروف؛ قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب }. [المائدة: 2]

 

وتابع: نفى سيدنا رسول الله ﷺ عن الغشاش كمال الإيمان، وتبرأ من صفة الغش التي لا ينبغي أن يتصف بها مسلم منتسب لسنته ودينه؛ فقال ﷺ: «من غش فليس مني» [أخرجه مسلم]، وهذا الحديث عام يشمل كل أنواع الغش في الامتحانات وغيرها. 

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