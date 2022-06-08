وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي في الكثير من المحاصيل وندرة بالقمح والذرة

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن بفضل دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية وتوجيهاتها، استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد كبير من المحاصيل مثل: الخضروات، والفواكه، والدواجن، والبيض، والألبان، والأرز، معقباً: "كل ديه محاصيل حققنا فيها فائض وكمان بنصدرها".

وأضاف السيد القصير خلال مؤتمر الصحفي، أن هناك محاصيل أيضاً لديها قرابة على الاكتفاء الذاتي، مثل المحاصيل السكرية التي وصلت لحوالي 90%، والأسماك أيضاً قرابة 90%، مشيراً إلى أنهم يحاولوا استنباط أسلوب جديد للزراعات، ألا وهو أسلوب الزراعة بالشكل.

ونوه وزير الزراعة، أن الفجوة التي تتمركز في المحاصيل الاستراتيجية مثل: القمح، والذرة، وبعض المحاصيل الزيتية، ولكن مع التوسع في المشروعات وزيادة الرقعة الزراعية وتحسين الأصناف وزيادة الأصناف عالية الإنتاج، نستطيع تخفيض هذه الفجوة تدريجياً، وبالتالي تقليل الاستيراد.