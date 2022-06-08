عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي في الكثير من المحاصيل وندرة بالقمح والذرة

السيد القصير، وزير
السيد القصير، وزير الزراعة

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن بفضل دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية وتوجيهاتها، استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد كبير من المحاصيل مثل: الخضروات، والفواكه، والدواجن، والبيض، والألبان، والأرز، معقباً: "كل ديه محاصيل حققنا فيها فائض وكمان بنصدرها".

وأضاف السيد القصير خلال مؤتمر الصحفي، أن هناك محاصيل أيضاً لديها قرابة على الاكتفاء الذاتي، مثل المحاصيل السكرية التي وصلت لحوالي 90%، والأسماك أيضاً قرابة 90%، مشيراً إلى أنهم يحاولوا استنباط أسلوب جديد للزراعات، ألا وهو أسلوب الزراعة بالشكل.

ونوه وزير الزراعة، أن الفجوة التي تتمركز في المحاصيل الاستراتيجية مثل: القمح، والذرة، وبعض المحاصيل الزيتية، ولكن مع التوسع في المشروعات وزيادة الرقعة الزراعية وتحسين الأصناف وزيادة الأصناف عالية الإنتاج، نستطيع تخفيض هذه الفجوة تدريجياً، وبالتالي تقليل الاستيراد.

وزير الزراعة السيد القصير القيادة السياسية مؤتمر الصحفي المحاصيل السكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

سكبت عليها الماء المغلي.. حبس أم وشقيقها لقتل ابنتها تعذيبا 4 أيام بالمنوفية

أين هو من لم الشمل .. شوبير يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

موضوعات متعلقة

تراجع صادرات القمح.. أوكرانيا تعلن خفض المساحة المزروعة إلى النصف

برنامج الغذاء العالمي: ارتفاع أسعار السلع عالميا ولم نصل للذروة بعد

محمد سالم: يجب تطبيق إستراتيجية إحلال الواردات وزيادة دعم المزارعين

استزراع وبحث علمي.. تخصيص 1000 فدان لجامعة طنطا بالوادى الجديد

للحفاظ صحة المواطنين..أهالي قرية الرملية في طنطا يطالبون بتبطين ترعة بربرة

الزراعة: لدينا اكتفاء كامل من كل محاصيل الخضراوات والفاكهة

الأمن الغذائي.. أخصائية بعلوم البيئة تكشف جوانب تأثير المناخ على مصر

رئيس الحملة القومية للقمح: قرارات الرئيس السيسي اليوم أثلجت صدور المزارعين

ترشيحاتنا

بعد تكذيب تصريحاته.. القصة الكاملة لأزمة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ|فيديوجراف

أمر غبي للكرة الأفريقية.. موسمياني يطالب بالغاء احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين

السيد القصير: المؤسسات الدولية أكدت تفوق القطاع الزراعي في مصر

عمره 98 مليون عام.. فريق دولي يكتشف ديناصور هابيل بالمنصورة

رسميا... محمد صلاح لاعب الموسم في ليفربول

وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي في الكثير من المحاصيل وندرة بالقمح والذرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحاب جمعة على خطى الشوربجي.. حكاية بطلة جديدة قد يخطفها "التجنيس" من مصر

أهلا بالصيف.. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط ومصر على خط النار

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

فيديو

شاهد.. فلسطيني يختطف سلاح جندي إسرائيلي في الضفة الغربية

هل الخوخ يسبب التسمم ؟ مستشار وزير الزراعة يكشف الحقيقة.. فيديوجراف

تخلص من والده وأشقائه .. تفاصيل إطلاق شاب النار على جميع أفراد أسرته

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ