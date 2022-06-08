سقوط 30 قتيلا وجريحا في حادث دهس بوسط العاصمة الألمانية.. فيديو

أفادت وسائل الإعلام الألمانية بمقتل شخص وإصابة نحو 30 أخرين جراء دهس سيارة لحشد من الناس في منطقة تسوق شهيرة بوسط برلين، صباح اليوم "الأربعاء".

وذكرت هيئة المطافئ الألمانية أن 5 إصابات في حالة خطرة جراء حادث الدهس في برلين.

وذكرت وسائل إعلام نقلا عن صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه تم القبض على سائق السيارة في مكان الحادث في شارلوتنبورج في حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم توقيف السائق بعدما اقتحمت سيارته واجهة محل في شارع توينتزين شتراسه التجاري.

وأضافت الشرطة الألمانية أنه من غير المتضح في الوقت الحاضر إن كان حادث الدهس ناتج عن فقدان السيطرة على السيارة أم أنه هجوم متعمد.

وقالت شرطة برلين على تويتر: "يعتقد أن رجلا اقتحم بسيارته مجموعة من الناس. لم يُعرف بعد ما إذا كان ذلك حادثا أم عملا متعمدا".

وقام عدد من الضباط المدججين بالسلاح بتأمين المنطقة وحضر نحو 60 من رجال الإطفاء، كما هبطت أيضا مروحية إنقاذ فى مكان الحادث.

جدير بالذكر أن الحادث وقع قرب حي التسوق الرئيسي برايتشايدبلاتس والذي شهد في عام 2016 مقتل 12 شخصاً في واقعة دهس قبل عيد الميلاد.