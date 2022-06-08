لبنان.. ميقاتي : التصريحات الهندية المعادية للإسلام تقود إلى العنف والكراهية

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التعرض لمقام الرسول صلّى الله عليه وسلم من قبل المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الحاكم في الهند.

وأكد ميقاتي في تصريحات صحفية له ان هذه التصريحات المعادية للإسلام تشكل خطراً جسيماً على حماية حقوق الإنسان، وقد تقود إلى حلقة من العنف والكراهية.

وأشار ميقاتي إلى مثل تلك التصريحات تندرج في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للرموز الدينية مع ظاهرة القمع والضغط على الحريات الدينية".

وختم ميقاتي تصريحاته قائلا : إننا على يقين ان الحكومة الهندية ستدين هذه التصريحات فورا

