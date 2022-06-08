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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. ميقاتي : التصريحات الهندية المعادية للإسلام تقود إلى العنف والكراهية

ميقاتي
ميقاتي

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية  نجيب ميقاتي التعرض لمقام الرسول صلّى الله عليه وسلم من قبل المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الحاكم في الهند.

وأكد ميقاتي في تصريحات صحفية له ان هذه التصريحات المعادية للإسلام تشكل خطراً جسيماً على حماية حقوق الإنسان، وقد تقود إلى حلقة من العنف والكراهية.

وأشار ميقاتي إلى مثل تلك التصريحات  تندرج في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للرموز الدينية مع ظاهرة القمع والضغط على الحريات الدينية".

وختم ميقاتي تصريحاته قائلا : إننا على يقين ان الحكومة الهندية ستدين هذه التصريحات فورا
 

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لبنان الهند حقوق الإنسان الحريات الدينية رئيس حكومة تصريف الأعمال الحكومة الهندية نجيب ميقاتي بهاراتيا جانات

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