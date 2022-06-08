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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أعضاء القومي لحقوق الإنسان يتفقدون أحوال نزلاء مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون.. فيديو

زيارة مركز اصلاح
زيارة مركز اصلاح وتأهيل وادى النطرون

استقبل مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون مؤخراً وفدا من المجلس القومى لحقوق الإنسان لمشاهدة مرافقه ومنشآته والرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم حيث تفقدوا المركز الطبى والذى يعد صرحاً طبياً متطوراً بتجهيزاته المتطورة التى توفر  للنزلاء رعاية طبية متكاملة فى كافة التخصصات ولكل الحالات، وقاموا بمتابعة الحالة الصحية لبعض النزلاء ممن يتلقون العلاج داخله، وقد حرص ممثلى الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية حيث تطبق برامج اجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون للابتعاد بهم عن مسارات الجريمة من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.


وعلى مستوى التأهيل المهنى شاهد الزائرون وتابعوا أساليب تأهيل النزلاء مهنياً عن طريق إكسابهم حرف متنوعة وإتقانهم إياها سواء صناعية أو زراعية أو يدوية، كما شاهدوا منتجات النزيلات من المشغولات اليدوية ذات الجودة ودقة الصنعة وكذا دور الحضانة لمساعدة النزيلات على قضاء وقتاً مع أطفالهن.


وتأتي الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التى تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تُعد نقلةً إنسانية ونوعية فريدة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية فى هذا المجال.

 

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