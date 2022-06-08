تصل إلى الحبس 10 سنوات.. تعرف على عقوبة التسبب بعاهة مستديمة للأشخاص

حدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من يتسبب في عمل عاهة مستديمة او إيذاء أشخاص، تصل إلى السجن 10 سنوات.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 240 حيث نصت على أنه كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

أما كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 241.