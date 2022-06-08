اليوم.. الاتحاد الأوروبي يصوت على حظر السيارات العاملة بـ الوقود

يعتزم المشرعون في الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء، التصويت على مستقبل السيارات ذات المحركات التي تعمل بالوقود اعتبارا من عام 2035.

والتصويت المقرر لمجلس الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق في ستراسبورج بفرنسا، هو جزء من مشروع قانون الاتحاد الأوروبي لتكثيف مكافحة الاحتباس الحراري، وفق قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

والسيارات مسؤولة عن نحو 12% من انبعاثات الغازات الدفيئة في أوروبا المسؤولة عن تغير المناخ.

هذا التصويت من شأنه أن يجبر شركات صناعة السيارات على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% في عام 2035، وهي خطوة من شأنها أن ترقى إلى مستوى حظر الاتحاد الأوروبي في ذلك العام بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل.

وتحث صناعة السيارات وبعض الأصوات السياسية على انتقال أكثر تدريجيا إلى أساطيل كهربائية بالكامل، مع تقليل ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% في عام 2035 كحل وسط محتمل.

هناك اقتراح على الطاولة أيضا، بخفض قدره 55% في ثاني أكسيد الكربون المنبعث من السيارات في عام 2030 مقارنة بعام 2021.

