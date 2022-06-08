عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. الاتحاد الأوروبي يصوت على حظر السيارات العاملة بـ الوقود

أرشيفية
أرشيفية

يعتزم المشرعون في الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء، التصويت على مستقبل السيارات ذات المحركات التي تعمل بالوقود اعتبارا من عام 2035.

والتصويت المقرر لمجلس الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق في ستراسبورج بفرنسا، هو جزء من مشروع قانون الاتحاد الأوروبي لتكثيف مكافحة الاحتباس الحراري، وفق قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

والسيارات مسؤولة عن نحو 12% من انبعاثات الغازات الدفيئة في أوروبا المسؤولة عن تغير المناخ.

هذا التصويت من شأنه أن يجبر شركات صناعة السيارات على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% في عام 2035، وهي خطوة من شأنها أن ترقى إلى مستوى حظر الاتحاد الأوروبي في ذلك العام بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل.

وتحث صناعة السيارات وبعض الأصوات السياسية على انتقال أكثر تدريجيا إلى أساطيل كهربائية بالكامل، مع تقليل ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% في عام 2035 كحل وسط محتمل.

هناك اقتراح على الطاولة أيضا، بخفض قدره 55% في ثاني أكسيد الكربون المنبعث من السيارات في عام 2030 مقارنة بعام 2021.
 

الاتحاد الأوروبي السيارات المحركات المناخ اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 860 جنيها

هزار.. قصة فيديو الطفلة سجدة التي اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

غضب عارم ضد موسيماني في الأهلي واتجاه لفسخ عقده

أين هو من لم الشمل .. شوبير يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

ترشيحاتنا

التجارة : قطاع الصناعة يشمل 28% من العمالة المصرية | فيديو

لن يعزز أمنها.. روسيا تحذر من تسليح دول الناتو لـ مولدوفا

فتح باب التقديم لطلاب الثانوية بالجامعات الخاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق

إعلان الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الخاصة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة

تقارير: فيفا يقرر استبعاد الإكوادور من كأس العالم

رغم الأزمات.. عبدالمنعم السيد: مصر ستحقق معدل نمو 6.5% في 30 يونيو..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

جلسة شاي وساندويتش مربّى.. مواقف وطرائف الملكة اليزابيث مع الدب بادينجتون.. شاهد

عدلي القيعي: كرة القدم تعيش حالة من الفوضى.. فيديوجراف

بعد انتصاره على إدمان الكحوليات.. وفاة البلوجر بدر دراز بشكل مفاجئ| فيديوجراف

سميرة عبد العزيز: لا أنظر للشهرة أو الفلوس وهذه قصتي مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ