انقلاب سيارة مازوت بـ الطريق الإقليمي في الجيزة وإدارة المرور تتدخل

رفعت الادارة العامة للمرور اثار حادث وقع منذ قليل بالطريق الدائرى الاقليمي بنطاق محافظة الجيزة.

وكان الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة شهد كثافات مرورية بسبب حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالمازوت، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للمتجه من بني سويف حتى الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى بطريق الدائري الإقليمي نطاق الجيزة، على الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة نقل محملة بالمازوت، ما أدى إلى تباطؤ الحركة المرورية.

وكشفت المعاينة للحادث، أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة مما أدى لانقلاب السيارة، مما أدى إلى توقف حركة السيارات، وتمت عملية رفع حطام الحادث بالكامل.