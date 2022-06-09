محمد فتحي: مصر حدث بها تنمية شاملة خلال الـ 8 سنوات الماضية

قال الكاتب الصحف محمد فتحي مدرس الإعلام بجامعة حلوان، إن اليوم يكون الذكري الثامنة لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة مصر، موضحًا أنه سعيد بما تحقق خلال الـ 8 سنوات، من إنجازات، وأشياء مميزة يسعد بها من يعيش على أرض مصر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن ما حدث من الممكن أن يطلق عليها "من الظلمات إلى النور"، مؤكدًا أن مصر حدث بها تنمية شاملة، تحدث فى جميع المجالات.

ولفت إلى أن الدولة لم تنسي المواطن البسيط الذى كان تحت خط الفقر، وأن المواطن المصري استعاد ثقته بنفسه، وكل شخص أصبح يري نفسه بشكل جديد فى عهد الرئيس السيسي، وكل شخص تراجع فى السنوات السابقة لتولى الرئيس استعاد الثقة وتقدم.

وأشار إلى أنه يقدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ذكري توليه الرئاسة، وأن ما حدث فى الـ 8 سنوات جزء من مشروع كبير تتضح ملامحة يوم بعد الآخر.