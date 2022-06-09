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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو بديل صلاح.. أبو عايد يتوقع تشكيل المنتخب أمام إثيوبيا.. فيديو

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني استقر على مشاركة أحمد سيد زيزو أمام إثيوبيا، في مركز الجناح الأيمن للمنتخب بدلا من محمد صلاح الذي تم استبعاده من المباراة لمعاناته من الاجهاد. 

وتابع أبوعايد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، وجاء التشكيل الأقرب لخوض مباراة إثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات ألأفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم منتصف العام المقبل في كوت ديفوار كالتالي:

 

محمد الشناوي في حراسة المرمى

أيمن أشرف ومحمد الونش ومحمود علاء وعمر جابر في خط الدفاع

عمرو السولية وحمدي فتحي وإمام عاشور في خط الوسط

عمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد سيد زيزو في الهجوم

 

 

وعلق أحمد عيد عبد الملك محلل قناة ETC، أنه يتفق مع هذا التشكيل، لكنه يتوقع أن يلعب أيمن أشرف في قلب الدفاع بدلًا من محمود علاء، ويبدأ كريم حافظ أساسيًا في الجبهة اليسرى.

 

غياب الجماهير فى لقاء غينيا

أشار بليغ أبوعايد، إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، استقر على تشكيل لجنة يرأسها خالد الدرندلي لتقصي الحقائق ومعرفة سبب غياب الجماهير عن مباراة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا.

 

وتابع أبوعايد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، اتحاد الكرة يحاول البحث عن أسباب غياب الجماهير وهل الأمر يتعلق بسوء التسويق والترويج للمباراة أم تلبية لنداءات بعض صفحات السوشيال ميديا التي طالبت بالغياب عن متابعة مباريات المنتخب بسبب الخلافات المتجددة بين اتحاد الكرة وجماهير الأهلي والزمالك.


وأتم أبوعايد، مجلس الجبلاية أبدى انزعاجه من عزوف الجماهير عن الحضور رغم أهمية المباراة كونها أمام المنافس المباشر في التصفيات وأيضا كونها الظهور الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة إيهاب جلال.

بليغ أبوعايد إيهاب جلال أحمد سيد زيزو اثيوبيا محمد صلاح محمد الشناوي أيمن أشرف عمرو السولية زيزو

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