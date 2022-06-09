إكرامي: رمضان صبحي لن يرتدى قميص الزمالك.. فيديو

فجر إكرامي الشحات حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مفاجآة من العيار الثقيل بشأن إنتقال رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز إلى صفوف نادى الزمالك.

قال إكرامى عبر برنامج اللعيب أن رمضان صبحي لن ينضم إلى صفوف نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة لافتا إلى أن نجم بيراميدز لن يكون متواجد ضمن كتيبة الفارس الأبيض في قادم الأيام.

كان عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، حل ضيفا على برنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة «صدى البلد»، ليكشف العديد من الكواليس والأسرار داخل القلعة الحمراء.

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إن لدينا كرة قدم تعيش حالة من الفوضى التى تقتل الإبداع، وكل اتحاد يأتى يضع شروط جديدة، ولا ينظرون لـ التعاقدات التي يقوم بها كل نادي.

وأضاف عدلي القيعي، أن تغيير الأنظمة و اللوائح أدت إلى تراجع الكرة المصرية بسبب عدم التخطيط، وأنه يجب أن يتم إعطاء الرياضة حقها، فكل الألعاب بها مشكلات.

ولفت إلى أن ما يحدث هو جفاف إرادة تقدم الكرة المصرية، وأنه لا يوجد رغبة فى التقدم، وأن ما يحدث فى منتخب مصر خير دليل، و الجميع غير راض عما يحدث، مشيرا إلى أن هانى أبو ريدة هو من يحرك الكرة المصرية، وهو من يقوم بتعين الاتحاد، وهو ما يقوم بكل شئ بالرياضة بمصر، وهانى أبو ريدة هو الوحيد الذى لم يتم ماحكته بقضايا فساد، مثل كل أعضاء الاتحاد الأفريقي.

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إنه رغم ما تملكه مصر من خبرات رياضية ما زالت تخضع لتعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة.

وأضاف عدلي القيعي أنه لم يتم توجيه خطاب للأهلي بشأن تنظيم نهائى أبطال إفريقيا فى مصر، مشيرا إلى أن انسحاب السنغال من تنظيم دوري أبطال إفريقيا مقابل تخفيف العقوبات عنها فى تصفيات كاس العالم، مشيرا إلى أن استقبال المغرب لـ نهائي دوري أبطال أفريقيا كان منظم، وأن ما قام به اتحاد الكرة بعدم تنظيم نهائى إفريقيا " مقصود"، ولابد من إنقاذ كرة القدم من براثن غسيل الأموال.

رد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، على سؤال هل المدير الفنى لـ النادي الأهلى بيتسو موسيماني، مستمر مع الأهلي، وقال موسيماني يتعرض لـ التقيم بشكل يومي، من الجمهور وهذا أمر غير مقبول، واليوم عقدت جلسة بالنادي لبحث استمرار أو انتهاء عقد المدير الفني.

وأضاف عدلي القيعي أنه لم يفشل فى النهائي الإفريقي، ولكن الإحساس بعدم العدالة يضع على الشخص تحت الضغوط، معلقًا: "من يستطيع أن يحقق أفضل ما حققه بيتسو موسيماني فى البطولة الإفريقية فى ظل هذه الظروف"، وبيتسو موسيماني، فى بداية تدريبه لـ الأهلى حقق نتائج كبيرة، وانتصر على منافسيه بالدوري، وما حققه فى كأس العالم لـ الأندية رغم غياب الدوليين فى المباريات الأولى، لكنه حقق المركز الثالث.

وأشار إلى أن ضغط المباريات لا يتيح لـ بيتسو موسيماني دراسة جميع المنافسين، مؤكدًا أن أى مباراة يدرسها بيتسو موسيماني، يفوز بها، مضيفا أن الفوز المستمر وتحقيق النتائج أمر مطلوب بالنادي الأهلي، وعلى مدرب الأهلى أن يعلم بذلك.

علق عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، على أنه كان يقوم بشراء أفضل اللاعبين بالدوري، حتى لا تقوم بمواجهة الأهلي.

وأضاف عدلي القيعي، أن جميع الأندية يكون لها عدد معين من اللاعبين، وأنه ضم أكثر من لاعب من الإسماعيلي، وحقق بهم بطولات، على الرغم من أن هؤلاء اللاعبين كانوا فى الإسماعيلي ولم يحققوا بطولات، موضحا أن جميع اللاعبين تم عرضهم على النادي الأهلي، وتم مخاطبة الإدارة لمعرفة الموقف منهم، معلقًا :" لا يوجد لاعب فى مصر لم يعرض على الأهلي".

وأشار إلى أنه قام بشراء إسلام الشاطر من الزمالك، وليس من الإسماعيلي، وهناك لاعبين كان يطلب فيها مبالغ كبيرة، وعبدالله السعيد انتقل لـ الأهلى بمبلغ كبير، وكنت حريصًا على التواصل بين رئيسي الأهلي والإسماعيلي، وعبد الله ترك الأهلي، بسبب المبالغ الكبيرة.

وكشف أن عقد عبد الله السعيد، كان قد انتهي، وحصل على 40 مليون جنيه فى شنطة مقدم العقد، ولذلك ترك الأهلي، وكذلك رمضان صبحى ترك الأهلى من أجل الأموال، وتعرض لإغراء مالى للإنتقال إلى بيراميدز.

وأوضح أن من يخرج من الأهلي بطريقة ما لن يعود، و الجماهير هى التى تحدد عودة اللاعب للأهلي، ولكن هناك طريق يستطيع اللاعب أن يعود اذا خرج بـ موافقة النادى.

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إن الأهلي لن يترك محمود كهرباء فى الأزمة التي يتعرض لها مع الزمالك.

وأضاف عدلي القيعي، أن كل ما يقوله تحليلا وليس مصدرا لـ المعلومات، وأنه ترك عمله، واصبح الآن يقوم بدور إعلامي، موضحا أنه عرضت عليها أموال كثيرة من أجل أن يترك النادي الأهلي، لكنه رفض، رغم المبالغ الكبيرة التى عرضت عليها، من أندية كبيرة بمصر.

وأشار إلى أن هناك رئيس أحد الأندية تعجب من رفض مبلغ كبير و التمسك بالأهلي، وقال لى : «عشان أولادك لازم نفكر فى العرض».

علق عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، على “ هل سيعود رمضان صبحي لـ صفوف النادي الأهلي” وقال من يخرج من الأهلي بطريقة ما لن يعود، و الجماهير هى التى تحدد عودة اللاعب للأهلي، ولكن هناك طريق يستطيع اللاعب أن يعود إذا خرج بـ موافقة النادى.

وأضاف عدلي القيعي أن :" لو كان خد رأى كنت هقول له يقول ايه، وكان سيعود، ولكن بعد هذا الخروج لن يعود، وأن كل شخص يقول إنه ابن النادي عليه أن يعمل بها"، مضيفا أن رمضان صبحى ترك الأهلى من أجل الأموال، وتعرض لإغراء مالى للإنتقال إلى بيراميدز.



قال المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، إن مصر لديها قيادات يمكنها إدارة كرة القدم، لافتًا إلى أنه لم يتم توجيه خطابًا للأهلي بشأن تنظيم نهائي أبطال إفريقيا في مصر، عدم استضافة مصر نهائي دوري أبطال إفريقيا موقف مقصود من اتحاد الكرة.

وأضاف أن السنغال انسحبت من تنظيم دوري أبطال افريقيا مقابل تخفيف العقوبات عنها في تصفيا كأس العالم، لافتًا إلى أن الاتحاد الدولي حينما قال السلامة المالية والشفافية حتى ينجي الكرة من براثن غسيل الأموال، ميسي لم يجد مع برشلونة لأن السلامة المالية بالأرقام رأت أنه لا يمكن تغطية قيمة تعاقده أكبر من الرقم الذي كان يتقاضاه، مؤكدًا أنه يوجد صراع بين الاتحاد المصري لكرة وبين الاتحاد الدولي بسبب الصلاحيات، والسعودية تضع سقفًا لكل شيء في كرة القدم، ومعيار السلامة المالية لا يتم تحقيقه في مصر.

قال المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إن الكابتن رضا عبد العال لاعب جيد، ويشعر بغصة ناحية النادي الأهلي لادعائه أن القلعة الحمراء لم تقدر تاريخه، موضحًا أنه فوجئ بأن رضا عبد العال كان مصممًا على الذهاب للنادي الأهلي؛ وضحى في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف عدلي القيعي أن رضا عبد العال ترك الزمالك، وذهب لـ الأهلي لأسباب تخصه، وفى أثناء الحديث معه، تبين أنه مصمم على أن ياتى للأهلى وضحى من أجل أن يأتى للأهلي، متابعا :" الحديث عن خطف الأهلي للاعبين من الأندية الأخرى لتفريغها «كلام فارغ»، لافتًا إلى أنه لا يتم استقدام لاعب «غصب عنه» وأكد لا يوجد لاعب لم يتم عرضه على النادي الأهلي، مردفًا: «كان فيه لاعيبة لو كنت عاوز أخدهم ببلاش كنت أخدتهم؛ وخدت عبد الله السعيد بالشكل ده».