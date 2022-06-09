أخبار العالم| الغرب يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها دون تباطؤ وتوقعات بانكماش اقتصاد روسيا 15%

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

اليمن.. 170 خرقا حوثيا للهدنة الأممية في يومين وإصابة 21 جنديا

قالت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 170 خرقًا للهدنة الأممية، خلال يومين، وإصابة 21 جنديًا من قوات الجيش.

روسيا والصين تتهمان أمريكا بمجلس الأمن بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية

وجّهت الصين وروسيا، أمس الأربعاء، انتقادات للولايات المتحدة خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، واتّهمتا واشنطن بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

أمريكا.. الكونجرس يقرر منع شراء الأسلحة لأقل من 21 عاما

مرر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون برفع سن شراء الأسلحة نصف الآلية إلى 21 سنة.

إسرائيل تعلق على قرار وكالة الطاقة بشأن إيران: يكشف وجهها الحقيقي

قال رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، اليوم الخميس، إنه يرحب بقرار وكالة الطاقة الذرية الذي يشدد على ضرورة تعاون إيران معها لحل كافة الإشكاليات النووية المعلقة.

محكمة يونانية تلغي حكما بشأن مصادرة أمريكا نفطا إيرانيا

ألغت محكمة يونانية، أمس الأربعاء، حكما قضائيا سمح للولايات المتحدة بمصادرة جزء من شحنة نفط إيراني من ناقلة ترفع علم إيران قبالة سواحل اليونان، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“ عن ثلاثة مصادر مطلعة.

البرلمان الأوروبي يمنع بيع سيارات الوقود بعد 2035

وافق البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء على مسودة قانون بشأن منع بيع السيارات التي يصدر عنها ثاني أكسيد الكربون.

الغرب يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها دون تباطؤ

حضّت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأربعاء، في بيان مشترك إيران على "الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إثر تبني الهيئة قرارا انتقدت فيه عدم تعاون طهران معها، فيما اعتبرت الخارجية الفرنسية عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمرا مقلقا.

معهد التمويل الدولي: الاقتصاد الروسي سينكمش بنسبة 15% مع نهاية العام

يعتقد خبراء مصرفيون عالميون أن الاقتصاد الروسي سينكمش بنسبة 15٪ بحلول نهاية العام - و3٪ أخرى في عام 2023 - بسبب العقوبات الغربية والهجرة الجماعية للشركات وانهيار الصادرات.

زيلينسكي: معارك شرسة في سيفيرودونتسك ضد الجيش الروسي..وتحديد مصير دونباس

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن المدافعين في مدينة سيفيرودونتسك ألحقوا خسائر فادحة بالقوات الروسية خلال ما وصفه بأنه معركة شرسة وصعبة للغاية.

فرانس برس: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قرارا ضد إيران

أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبني قرارا بأغلبية ينتقد إيران، على عدم تعاونها، ورفضها تفسير وجود آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة.