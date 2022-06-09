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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد سليم بصحبة هالة فاخر ونسرين طافش من كواليس فيلم في القلب

كواليس فيلم في القلب
كواليس فيلم "في القلب"

شارك الفنان خالد سليم صورة من كواليس فيلم “في القلب”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”انستجرام".

وظهر خالد سليم عبر خاصية “الاستوري”، بصحبه كل من الفنانة هالة فاخر والفنانة نسرين طافش، وعلق خالد سليم علي الصورة كاتبًا: “أحلي ناس”.

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يذكر أن صناع فيلم "في القلب" انتهوا من تصوير المشاهد المتبقية من العمل، وسادت حالة من السعادة بين كل فريق العمل احتفالا بنهاية التصوير.

فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش ومنة فضالي وسوسن بدر ومحمد عز وهالة فاخر وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وكريم سرور، ويوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني للمنتج إبراهيم إسحق وإخراج مرقس عادل.

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