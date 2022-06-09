الأرصاد : استمرار الموجة الحارة حتى السبت القادم والقاهرة تسجل 38 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن أهم الظواهر الجوية اليوم الخميس .

وقالت " غانم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر ، و المُذاع على فضائية " مصر الأولى "، إن درجات الحرارة لا زالت تشهد استمرار موجة ارتفاع درجات الحرارة وتسجل القاهرة اليوم 38 درجة مئوية متأثرة بكتل جنوبية شرقية مع امتداد المنخفض الجوى مع ارتفاع نسب الرطوبة وسطوع الشمس .

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن ذروة ارتفاعات درجات الحرارة ستكون اليوم والسبت المقبل بعد ذلك تنتهى هذه الموجة الحارة والتى استمرت طيلة 4 أيام مضت منوهة أن السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط يكون الطقس بها حار خلال فترة النهار، بينما يكون معتدلاً خلال فترة الليل على أنحاء الجمهورية.

وأشارت منار غانم إلى هناك زيادة لنسبة الرطوبة خلال فترة النهار، وذلك بسبب التأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، مشيرة إلى أن يكون الطقس شديد الحرارة خلال فترة النهار على معظم مناطق الجمهورية .

ت المُطلة على البحر المتوسط.

