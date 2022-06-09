نقابة المهندسين الفرعية بمطروح تعلن الفائزين بقرعة القرض الحسن

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مطروح، برئاسة المهندس خالد عبد الله عيسى، أمس الأربعاء، نتيجة القرعة العلنية لاختيار الفائزين بالقرض الحسن.

وأشار المهندس خالد عبد الله عيسى، إلى أنه تم اليوم اختيار خمسة عشر مهندسًا، لحصول كل منهم على مبلغ ١٥ ألف جنيهًا، بتكلفة إجمالية ٢٢٥ ألف جنيهًا، يتم سدادها على ٢٥ شهرًا بدون فوائد، مضيفًا أن أعضاء لجنة القرعة العلنية شملت كلًا من المهندس وليد رضوان رئيس اللجنة، المهندس محمد اليمني، المهندس عصام مرسي، المهندس أيمن عزيز، المهندسة هناء عطا، المهندس أحمد بهاء ، المهندس عبد الله راضي

جدير بالذكر أن نقابة المهندسين الفرعية بمطروح قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقدم للقرض الحسن، وتقدم ٥٥ مهندسًا للحصول على القرض، وشملت شروط التقدم عدم استفادة المهندس من القرض الحسن قبل ذلك، إرفاق صورة كارنيه ٢٠٢٢ "نقابة مطروح فقط"، إرفاق صورة سارية للبطاقة الشخصية، إرفاق أصل إيصال كهرباء أو غاز حديث لمحل الإقامة الحالي للمهندس، سداد رسم الاشتراك في القرض الحسن بقيمة عشرين جنيهًا.

حضر القرعة من أعضاء مجلس النقابة المهندس محمد هنداوي ، المهندس عمرو سطيحة ، المهندس كريم السيد، المهندسة منى هنداوي.

