دور السينما البريطانية تسحب فيلم سيدة الجنة لإساءته للإسلام

أعلنت شبكة دور السينما البريطانية سيني وورلد عن سحب فيلم "سيدة الجنة" الذي تم عرضه خلال عطلة اليوبيل، من جميع دور العرض السينمائية، والذي يتحدث عن السيدة فاطمة رضي الله عنها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب احتجاج عدد كبير من المتظاهرين، الذين اعتصموا أمام دور السينما بعدد من المدن، مثل مدينة بولتون و برمنجهام و شيفيلد وغيرها، ووصف المتظاهرون هذا الفيلم بأنه ازدراء للأديان، لأنه يحمل في طياته إساءة بالغة للإسلام والمسلمين.



وكان نحو 120 ألف شخص قد وقعوا على عريضة لسحب الفيلم من جميع دور السينما في المملكة المتحدة ، وذلك بالتزامن مع موجة الاحتجاجات التي تشهدها عدد من البلدان الإسلامية تعبيرًا عن رفضهم للإساءات الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في #الهند والتي تطاول فيها على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته السيدة عائشة رضي الله عنها.



وإذ يتابع مرصد الأزهر الأحداث الأخيرة في بريطانيا و الهند فإنه يعتبر الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته رضي الله عنهم ما هى إلا دعوة صريحة لبث الكراهية وإذكاء روح الفتنة والعنف، مؤكدًا أن الأمر لا علاقة له بحرية الرأي بل هى انفلات من كل القيم الإنسانية والحضارية.