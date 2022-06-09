عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دور السينما البريطانية تسحب فيلم سيدة الجنة لإساءته للإسلام

صدى البلد

أعلنت شبكة دور السينما البريطانية سيني وورلد عن سحب فيلم "سيدة الجنة" الذي تم عرضه خلال عطلة اليوبيل، من جميع دور العرض السينمائية، والذي يتحدث عن السيدة فاطمة رضي الله عنها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 تأتي هذه الخطوة في أعقاب احتجاج عدد كبير من المتظاهرين، الذين اعتصموا أمام  دور السينما بعدد من المدن، مثل مدينة بولتون و برمنجهام و شيفيلد وغيرها، ووصف المتظاهرون هذا الفيلم بأنه ازدراء للأديان، لأنه يحمل في طياته إساءة بالغة للإسلام والمسلمين.


وكان نحو 120 ألف شخص قد وقعوا على عريضة لسحب الفيلم من جميع دور السينما في المملكة المتحدة ، وذلك بالتزامن مع موجة الاحتجاجات التي تشهدها عدد من البلدان الإسلامية تعبيرًا عن رفضهم للإساءات الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في #الهند والتي تطاول فيها على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته السيدة عائشة رضي الله عنها.


وإذ يتابع مرصد الأزهر الأحداث الأخيرة في بريطانيا و الهند فإنه يعتبر الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته رضي الله عنهم ما هى إلا دعوة صريحة لبث الكراهية وإذكاء روح الفتنة والعنف، مؤكدًا أن الأمر لا علاقة له بحرية الرأي بل هى انفلات من كل القيم الإنسانية والحضارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

مصر وإثيوبيا الأبرز.. مباريات اليوم الخميس 9 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

الرئيس السيسي يوافق على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي| درجات الامتحانات الإلكترونية تصل المدارس اليوم

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا

ترشيحاتنا

ننفرد بنشر التقرير السري لجائزة الدولة التشجيعية 2022 فرع الفلسفة

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة للصومال

البنك الدولي يؤكد مجدداً الالتزام بأولويات التنمية في مصر

رغم الأزمات .. البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري |إنفوجراف

رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل الإمارات تلبية لدعوة محمد بن زايد

مايكروسوفت توفر النسخ التجريبية للألعاب لمنافسة PS Plus Premium عام 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ