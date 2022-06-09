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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحسين الخصوبة والمناعة أبرزها .. تعرفي على فوائد بذور البطيخ الصحية

فوائد بذور البطيخ
فوائد بذور البطيخ الصحية


فوائد بذور البطيخ الصحية كثيرة،  فهو غني بالبوتاسيوم والنحاس والسيلينيوم والزنك وغيرها من الفيتامينات التي تعزز صحة القلب والمناعة والتحكم في مستويات السكر في الدم. إليك أهم الفوائد الصحية لتناول بذور البطيخ وفقا لموقع هيلثي

فوائد بذور البطيخ الصحية

1. تعزيز صحة القلب
 

يساهم المغنيسيوم الموجود في بذور البطيخ بشكل كبير في صحة القلب. يساعد في عمل القلب الطبيعي وينظم ضغط الدم.

تعد بذور البطيخ غنية أيضًا بالزنك الذي يلعب دورًا رئيسيًا في صحة القلب 

2. تقوية جهاز المناعة


بذور البطيخ  مليئة بالحديد  والمعادن التي تعزز وظيفة المناعة والمغنيسيوم الذي يلعب دورًا وقائيًا في تفاعلات الحساسية ، مما يشير إلى مدى أهميته لجهاز المناعة لدينا.

3. تحسين الخصوبة 

تعتبر بذور فاكهة البطيخ أيضًا مصادر جيدة للمنغنيز. وفقًا للمركز الطبي بجامعة ميريلاند ، يمكن أن تساهم المستويات المنخفضة من المنجنيز أيضًا في العقم 

4. علاج مرض السكري 


 بذور البطيخ غنية بأحماض أحماض أوميجا 6 الدهنية و مكملات المغنيسيوم التي تؤخر ظهور مرض السكري.

5. تحسين صحة الدماغ 
 

يمكن أن يساعد المغنيسيوم الموجود في بذور البطيخ في تحسين الذاكرة و تظهر الدراسات أيضًا أن العلاجات التي تحتوي على المغنيسيوم يمكن أن تعمل بنجاح كبير لعلاج فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر. 

 

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