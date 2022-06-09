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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

صدى البلد

مع استمرارارتفاع  درجات الحرارة، زادت حرارة الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا، وبدأ البعض في اتخاذ مقعد خبير أرصاد جوية، وبدأت موجة النصائح والتأكيد على أن هيئة الأرصاد الجوية طالبت المواطنين بعدم الخروج تماما يوم السبت من المنازل، لما يمثله ذلك من مخاطر كارثية على صحة المواطن، زاعمين أن الحكومة أصدرت بيانا بإعتبار السبت اجازة للقطاعين العام والخاص.

وبين مؤيد ومعارض وقبل تفاقم الأمر، خرجت هيئة الأرصاد لتوضيح الحقيقة، وتضح حدا للأقاويل من غير المتخصصين.

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اليوم والسبت.. الأرصاد تعلن عن ذروة الموجة الحارة

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الأرصاد تحذر: استمرار الطقس شديد الحرارة والسبت ذروة الموجة

الأرصاد تنفي إصدار تحذيرات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كل ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح بالمرة، حيث لم تصدر أي تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد للمواطنين بعدم الخروج يوم السبت، وأن كل ما أثير مجرد اجتهادات شخصية لرواد السوشيال ميديا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد، أن الهيئة طلبت من المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، خلال فترة الظهيرة ما بين 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، مناشدة المواطنين ارتداء واقٍ للرأس أثناء التواجد في الشارع؛ تجنبًا للإصابة بضربة شمس أو الإجهاد الحراري.

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الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى السبت القادم والقاهرة تسجل 38 درجة

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ذروتها السبت.. الأرصاد: سنشهد أعلى موجة ارتفاع في الحرارة خلال الأيام المقبلة

الطقس شديد الحرارة

وأكدت غانم، أن درجات الحرارة تستمر في ارتفاعاتها علي كافة أنحاء الجمهورية، حتي يوم السبت المقبل 11 يونيو، ليسود طقس شديد الحرارة علي معظم الانحاء، حار علي السواحل الشمالية نهارا، معتدل ليلا، وتزداد فترات سطوع الشمس لتزيد من الاحساس بحرارة الطقس، وتكون ذروة الموجة شديدة الحرارة يوم السبت ثم تنخفض درجة الحرارة نسبيًا. 

موجة ارتفاع الحرارة 4 أيام

وأضافت أن البلاد شهدت أمس ارتفاعًا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى ثلاثة، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى بلغت 36 درجة، ومن المقرر أن تصل إلى 38 اليوم وغدا.

ولفتت غانم، إلى أن مدة موجة ارتفاع الحرارة 4 أيام، محذرة من أن ذروة الارتفاع تكون يوم السبت، إذ تصل العظمى الى 39 درجة؛ بسبب التأثر بكتل هوائية جنوبية شرقية تعمل على ارتفاع الحرارة.

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متنزلوش يوم السبت ..الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة | شاهد

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الأحد.. بداية انخفاض الحرارة 

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة ساعات سطوع الشمس، يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة، ويؤدي لارتفاع الدرجة المحسوسة عن المقاسة بمعدل يتراوح ما بين درجة إلى اثنين، لافتة إلى انخفاض الحرارة اعتبارًا من الأحد المقبل.

وذكرت أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بدرجة الحرارة، قائلة إن تأثر البلاد بموجات ارتفاع الحرارة طبيعي مع نهايات فصل الربيع، وقرب موعد بداية فصل الصيف في 21 يونيو الجاري.

وأكدت أن درجات الحرارة كانت معتدلة خلال فصل الربيع لهذا العام، مضيفة: «درجات صيف 2022 ستكون أشبه بالعام الماضي، والعامل المهم مرتبط بارتفاع نسب الرطوبة، لكننا قد نشهد موجات ارتفاع حرارة أعلى من المعدلات المعتادة».

نصائح ضرورية

واختتمت غانم بالتأكيد على نصائح ضرورية للجميع خلال فصل الصيف، أهمها عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة، والاكثار من شرب السوائل الباردة. 

وأضافت، كما يجب ارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض للأشعة الشمس المباشرة، مع الالتزام بارتداء الملابس القطنية.

درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الطقس السواحل الشمالية القاهرة الكبرى

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