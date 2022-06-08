عاجل
أخبار التوك شو.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي.. القمر الصناعي نايل سات 301 يتجه إلى مداره حول الأرض سعر ومواصفات سيارة جاك 2020 في مصر | صور برلماني: توريد أكبر كمية من القمح في تاريخ مصر نتيجة القرارات الحكيمة أخبار الفن| ويجز وعفروتو في حفل بالسعودية.. انطلاق مسلسل الثمانية على شاهد.. وصورة نادرة تعيد المعتزلة نورمان أسعد للساحة أخبار التعليم| عميد كلية الفضاء: الأقمار الصناعية ليست رفاهية ولها أهداف كبيرة.. قرارات هامة باجتماع مجلس الجامعات الخاصة.. ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذروتها السبت.. الأرصاد: سنشهد أعلى موجة ارتفاع في الحرارة خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تم التنويه بتواجد موجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف “شاهين”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "الموجة الحارة تعد أكثر موجة حارة نشهدها، ومازلنا في فصل الربيع وفصل الصيف يبدأ في 21 يونيو".

وتابع مدير مركز التحاليل "متوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى يوم السبت المقبل، وذروة الموجة يوم السبت، ويوم الأحد سيحدث انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 4 درجات مئوية".

واكمل محمود شاهين "نقوم بقياس درجة حرارة الطقس في الظل للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة".

ولفت "من الضروري ألا يتعرض المواطنين لـ أشعة الشمس لفترات طويلة".

الأرصاد درجات الحرارة موجة حارة الطقس اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

مهيب عبدالهادي: الاتجاه لتكليف سامي قمصان بمهمة المدرب مؤقتا بالنادي الأهلي

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

بعد تصريحات موسيماني| الأهلي يبدأ مناقشة سير ذاتية لمدربين أجانب ..تعرف عليهم

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 860 جنيها

السبب القيد والقضايا .. الزمالك يرفع حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

الغرب يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها دون تباطؤ

أيهما أفضل قيام الليل أم الصدقة ؟.. مبروك عطية يجيب

مبروك عطية : يجوز لمن استدان ألفًا أن يدفعها اثنين دون ربا

التعليم تصدر تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

ترقية 500 ألف موظف .. خبر سار من التنظيم والإدارة | شاهد

نايل سات 301 .. 3 أهداف رئيسية يحققها القمر الصناعي المصري الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ