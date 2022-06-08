ذروتها السبت.. الأرصاد: سنشهد أعلى موجة ارتفاع في الحرارة خلال الأيام المقبلة

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تم التنويه بتواجد موجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف “شاهين”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "الموجة الحارة تعد أكثر موجة حارة نشهدها، ومازلنا في فصل الربيع وفصل الصيف يبدأ في 21 يونيو".

وتابع مدير مركز التحاليل "متوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى يوم السبت المقبل، وذروة الموجة يوم السبت، ويوم الأحد سيحدث انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 4 درجات مئوية".

واكمل محمود شاهين "نقوم بقياس درجة حرارة الطقس في الظل للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة".

ولفت "من الضروري ألا يتعرض المواطنين لـ أشعة الشمس لفترات طويلة".