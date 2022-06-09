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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لإنهاء خطة شراء السندات.. المركزي الأوروبي يؤجل رفع أسعار الفائدة إلى يوليو

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي

أكد البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أنه سينهي خطة شراء السندات طويلة الأمد في الأول من يوليو، وأشار إلى سلسلة من زيادات أسعار الفائدة اعتبارًا من يوليو في ظل مكافحة التضخم المرتفع.

ووفقا لوكالة "رويترز"، مع ارتفاع التضخم الشهر الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 8.1٪ واتساع نطاقه بسرعة، يتراجع البنك المركزي الأوروبي عن إجراءات التحفيز التي كان قد طبقها خلال معظم العقد الماضي.

ويهدف إلى وقف تسرب النمو السريع للأسعار إلى الاقتصاد الأوسع، واستمراره عبر دوامة يصعب كسرها.

متابعة لخطوة وعد بها منذ فترة طويلة، قال البنك المركزي الأوروبي إنه سينهي برنامج شراء الأصول، وهو أداة التحفيز الرئيسية منذ أزمة الديون في منطقة اليورو. وقال إنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، ثم يغير الأسعار مرة أخرى في سبتمبر، ربما بهامش أكبر.

وأشار المركزي الأوروبي إلى أن "مجلس الإدارة يعتزم رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو".

وأضافت أن "مجلس الإدارة يتوقع رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي مرة أخرى في سبتمبر.. إذا استمرت توقعات التضخم على المدى المتوسط ​​أو تدهورت، فإن الزيادة الأكبر ستكون مناسبة في اجتماع سبتمبر".

يقف سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي الآن عند 0.5٪-، وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنه قد يعود إلى الصفر أو أعلى قليلاً بنهاية الربع الثالث.

مع ذلك، تتوقع الأسواق المزيد من الإجراءات الصارمة، حيث يتم تسعير 135 نقطة أساس من الارتفاعات بحلول نهاية هذا العام، أو زيادة في كل اجتماع اعتبارًا من يوليو، مع بعض التحركات التي تتجاوز 25 نقطة أساس.

ولم يرفع البنك أسعار الفائدة منذ 11 عامًا، وكان سعر الفائدة على الودائع في المنطقة السلبية منذ العام 2014.

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