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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير العدل: متحف الحقانية يمثل مسيرة القضاء في مرحلة مهمة ومصيرية

صدى البلد

أعرب المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن سعادته، في تواجده بمحافظة الإسكندرية، التي يكن لها كل التقدير والاعتزاز، فهي المحافظة التي شهدت بداية عمله في القضاء، وقد إستفاد الكثير من زملائه القضاه في هذه المحافظة.


 جاء ذلك على هامش إفتتاح متحف مقتنيات سرايا الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية.


وقال مروان، إن متحف الحقانية يحدث اليوم هو عمل كبير يمثل مسيرة القضاء في مرحلة المحاكم المختلطة، حيث خرجت لنا اشياء يصعب أن تتكرر، ومنذ عام تم إنشاء مكتبة لمجموعة من الكتب القيمة التي وجدت في مكتبة الاستئناف، واليوم تم إضافة مجموعة أخرى كان من الصعب العثور عليها.


وأوضح أن هذا الجهد جاء نتيجة تعاون وزارة العدل مع محكمة استئناف الإسكندرية، ومحافظة اسكندرية وجامعة الإسكندرية.


جاء ذلك بحضور المستشار عبد الملك القمص مينا رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وعدد من الشخصيات القضائية البارزة. 


ويضم المتحف مقتنيات قانونية وقضائية ووثائق وخرائط تم اكتشافها وتجهيز المتحف داخل محكمة استئناف الإسكندرية، كما يتضمن المتحف مقتنيات أثرية وكتب تاريخية وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجلات أحكام وعدد من أجندات إيداعها بالإضافة إلى عدد 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية. 


فضلا عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820 بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية ترجع لعهد المحاكم المختلطة في مصر وسيكون ذلك المتحف بما يحتويه بمثابة كنز قضائي وقانوني ورثته محكمة استئناف الإسكندرية ليكون في المستقبل القريب قبلة الباحثين في علوم القانون والاجتماع والتاريخ والسياسة.

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