عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

باستثمارات 6.5مليار جنيه.. طفرة بمشروعات مياه الشرب والصرف بالمنوفية في 8 سنوات

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن حجم الاستثمارات في قطاع الصرف الصحي بلغت جملته مليار  جنيه خلال الفترة 2014/2022.

وأكد ان هناك جهودا مكثفة  لرفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لمشروع خدمة الصرف الصحي وتوصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتغيير واقعهم إلى الأفضل ، بلغت قيمة الاستثمارات لهذا القطاع (5) مليارات جنيه خلال ثماني سنوات  ، حيث تم إنهاء توصيل خدمة الصرف  الصحي لعدد (61) قرية متضمنا إنشاء 48 محطة رفع و8 محطات معالجة جديدة وتوسعات ل 3 محطات معالجة ، ورفع كفاءة (1) محطة معالجة ، وإنهاء شبكات  الانحدار بـ (3) قرى .

 كما قامت المحافظة بمد شبكات صرف صحى بطول 1,125 كم منها (50) كم بالمناطق المستحدثة بالأحوزة العمرانية الجديدة ، إحلال وتجديد شبكات صرف صحى بطول 200 كم منهم (10) كم إحلال شبكات بالمناطق العشوائية بمدينة شبين الكوم .

 ومن أهم المشروعات الجاهزة للإفتتاح في العيد القومي وهي : محطة رفع صرف صحى شبرا قبالة بقويسنا بتكلفة (35) مليون جنيه ، محطة رفع صرف صحى شمنديل بتكلفة (40) مليون جنيه ، محطة صرف صحى ميت سراج ، محطة إزالة حديد ومنجنيز شبرا بخوم بتكلفة (18) مليون جنيه ، محطة رفع صرف صحى بنى غريان بقويسنا بتكلفة (38) مليون جنيه ، وكذا محطة رفع صرف صحى المقاطع بالباجور بتكلفة (34) مليون جنيه ، محطة مياه الباجور ( القرنين) بتكلفة (708) مليون جنيه ، بالإضافة الي محطة معالجة صرف صحى كفر نفرة البحرى ببركة السبع بتكلفة (170) مليون جنيه ، محطة رفع صرف صحى كفر نفرة الرئيسية بتكلفة (37) مليون جنيه ، محطة رفع صرف صحى كفر نفرة الفرعية بتكلفة (34) مليون جنيه ، محطة رفع صرف صحى كفر هلال بتكلفة (35) مليون جنيه ، محطة رفع صرف صحى كفر الشيخ طعيمة ببركة السبع بتكلفة  (36) مليون جنيه  .

وفي قطاع مياه الشرب بلغت جملة الاستثمارات (1,5) مليار  جنيه

أوضح المحافظ بأن حجم الاستثمارات بلغت (1,5 مليار جنيه) خلال الفترة من 2014/2022 ، وتنوعت المشروعات المنفذة ما بين  :- إنشاء محطات مياه وشبكاتها: حيث تم إنهاء الأعمال ودخول الخدمة لعدد ( 6) محطات مياه بطاقة إجمالية 231 الف م3/ اليوم ومنها ( الباجور بطاقة 43 ألف م3/يوم ، الحامول بطاقة 51ألف م3/ يوم ، بركة السبع بطاقة 102 ألف م3/ يوم ، شما بطاقة 5ألآف م3/يوم ، كفر الخضرة وشبراباص بطاقة 20ألف م3/يوم  ) .

إحلال وتجديد محطات مياه : تم إحلال وتجديد عدد (7) محطات مياه شرب ( نقالى الدلاتون، نقالى سنتريس ، نقالى 2 بالباجور ، بحارى صراوة ، بحارى قورص ، بحارى رملة الأنجب ، المرشحة ) بطاقة إجمالية (76 ) ألف م3/يوم  .

 محطات حديد ومنجنيز وخزانات وأبار: تم إنهاء الأعمال ودخول الخدمة لعدد (19) محطة إزالة حديد ومنجنيز ، (2) خزان ، (100) بئر ارتوازى بنواحى المحافظة  .

مد شبكات مياه جديدة :تم مد شبكات مياه جديدة بطول (230) كم ، وكذا مد شبكات مياه للمناطق المستحدثة بالأحوزة العمرانية بطول (350) كم  بعدد (150) قرية و (6) مدن  .

إحلال وتجديد شبكات مياه:   تم إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه بطول (680) كم بنواحى المحافظة ، منها (32) كم شبكات بمدينة شبين الكوم ضمن خطة تطوير المناطق الحضرية .

 

محافظة المنوفية الصرف الصحى إحلال وتجديد البنية التحتية العيد القومى محافظ المنوفية مياة الشرب المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

عيب| مفيدة شيحة: عروس كفر الدوار فتحت هي وجوزها قناة على يوتيوب

المشدد 15 سنة لـ محمود شعبان في قضية الجيش الحر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

غير مضرب عن الطعام.. الداخلية تسلم النيابة العامة فيديوهات زنزانة علاء عبد الفتاح

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

زيزو.. إيهاب جلال يستقر على خليفة محمد صلاح بتشكيل المنتخب أمام إثيوبيا

ترشيحاتنا

بوتين: أي دولة لا تضمن سيادتها فهي مستعمرة.. ويستحيل عزل روسيا

نفاد تذاكر ودية منتخب مصر وكوريا الجنوبية

خاف عليه.. ضبط أب كبل نجله المعاق بجنزير داخل غرفة بالجيزة

الأقوى في مصر | 50 شركة بـ قيم تسويقية 28.5 مليار دولار

النشرة الدينية| 25 مليون جنيه حصيلة مبيعات صكوك الأضاحي.. وأسماء الفائزين بمسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير

مقتل 4 عناصر من قوات الجيش الأمريكي في تحطم طائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

فيديو

تصريحات موسيماني وزوجته تُعجل بالرحيل.. ماذا قال وما علاقة مانويل جوزيه ؟ فيديوجراف

كاميرا في الحمام.. القصة الكاملة لواقعة تصوير السيدات داخل مطعم بالساحل الشمالي

حزن في بورسعيد على الطفل مروان.. والده المدمن قتله لرفضه شراء مخدرات|فيديوجراف

كيف تتعامل مع درجات الحراره المرتفعه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ