باستثمارات 6.5مليار جنيه.. طفرة بمشروعات مياه الشرب والصرف بالمنوفية في 8 سنوات

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن حجم الاستثمارات في قطاع الصرف الصحي بلغت جملته مليار جنيه خلال الفترة 2014/2022.

وأكد ان هناك جهودا مكثفة لرفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لمشروع خدمة الصرف الصحي وتوصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتغيير واقعهم إلى الأفضل ، بلغت قيمة الاستثمارات لهذا القطاع (5) مليارات جنيه خلال ثماني سنوات ، حيث تم إنهاء توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد (61) قرية متضمنا إنشاء 48 محطة رفع و8 محطات معالجة جديدة وتوسعات ل 3 محطات معالجة ، ورفع كفاءة (1) محطة معالجة ، وإنهاء شبكات الانحدار بـ (3) قرى .

كما قامت المحافظة بمد شبكات صرف صحى بطول 1,125 كم منها (50) كم بالمناطق المستحدثة بالأحوزة العمرانية الجديدة ، إحلال وتجديد شبكات صرف صحى بطول 200 كم منهم (10) كم إحلال شبكات بالمناطق العشوائية بمدينة شبين الكوم .

ومن أهم المشروعات الجاهزة للإفتتاح في العيد القومي وهي : محطة رفع صرف صحى شبرا قبالة بقويسنا بتكلفة (35) مليون جنيه ، محطة رفع صرف صحى شمنديل بتكلفة (40) مليون جنيه ، محطة صرف صحى ميت سراج ، محطة إزالة حديد ومنجنيز شبرا بخوم بتكلفة (18) مليون جنيه ، محطة رفع صرف صحى بنى غريان بقويسنا بتكلفة (38) مليون جنيه ، وكذا محطة رفع صرف صحى المقاطع بالباجور بتكلفة (34) مليون جنيه ، محطة مياه الباجور ( القرنين) بتكلفة (708) مليون جنيه ، بالإضافة الي محطة معالجة صرف صحى كفر نفرة البحرى ببركة السبع بتكلفة (170) مليون جنيه ، محطة رفع صرف صحى كفر نفرة الرئيسية بتكلفة (37) مليون جنيه ، محطة رفع صرف صحى كفر نفرة الفرعية بتكلفة (34) مليون جنيه ، محطة رفع صرف صحى كفر هلال بتكلفة (35) مليون جنيه ، محطة رفع صرف صحى كفر الشيخ طعيمة ببركة السبع بتكلفة (36) مليون جنيه .

وفي قطاع مياه الشرب بلغت جملة الاستثمارات (1,5) مليار جنيه

أوضح المحافظ بأن حجم الاستثمارات بلغت (1,5 مليار جنيه) خلال الفترة من 2014/2022 ، وتنوعت المشروعات المنفذة ما بين :- إنشاء محطات مياه وشبكاتها: حيث تم إنهاء الأعمال ودخول الخدمة لعدد ( 6) محطات مياه بطاقة إجمالية 231 الف م3/ اليوم ومنها ( الباجور بطاقة 43 ألف م3/يوم ، الحامول بطاقة 51ألف م3/ يوم ، بركة السبع بطاقة 102 ألف م3/ يوم ، شما بطاقة 5ألآف م3/يوم ، كفر الخضرة وشبراباص بطاقة 20ألف م3/يوم ) .

إحلال وتجديد محطات مياه : تم إحلال وتجديد عدد (7) محطات مياه شرب ( نقالى الدلاتون، نقالى سنتريس ، نقالى 2 بالباجور ، بحارى صراوة ، بحارى قورص ، بحارى رملة الأنجب ، المرشحة ) بطاقة إجمالية (76 ) ألف م3/يوم .

محطات حديد ومنجنيز وخزانات وأبار: تم إنهاء الأعمال ودخول الخدمة لعدد (19) محطة إزالة حديد ومنجنيز ، (2) خزان ، (100) بئر ارتوازى بنواحى المحافظة .

مد شبكات مياه جديدة :تم مد شبكات مياه جديدة بطول (230) كم ، وكذا مد شبكات مياه للمناطق المستحدثة بالأحوزة العمرانية بطول (350) كم بعدد (150) قرية و (6) مدن .

إحلال وتجديد شبكات مياه: تم إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه بطول (680) كم بنواحى المحافظة ، منها (32) كم شبكات بمدينة شبين الكوم ضمن خطة تطوير المناطق الحضرية .