أسعار الذهب تنخفض دون 1000 جنيه لأول مرة منذ 3 أشهر

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس دون مستوى 1000 جنيه لأول مرة منذ ٣ أشهر، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم الخميس

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد انخفاض اسعار الذهب بالأسواق العالمية والمحلية في منتصف تعاملات اليوم ليسجل عيار ٢١ دون مستوي ألف جنيه للمرة الأولي منذ ٣ أشهر.

قائمة أسعار الذهب في الأسواق الأن:

الأوقية : ١٨٤٥ دولارا

عيار ٢١ : ٩٩٧ جنيها

عيار ٢٤ : ١١٣٩ جنيها

عيار ١٨ : ٨٥٤.٥ جنيه

عيار ١٤ : ٦٦٦.٥. جنيه



سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.