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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خاف عليه.. ضبط أب كبل نجله المعاق بجنزير داخل غرفة بالجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لطفل يعانى من إعاقة مكبل بجنزير حديد ومقيد بسرير داخل غرفة.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بتضررها من طليقها (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) لقيامه بتكبيل نجلهما -سن 13 "يعانى من ضمور بالمخ "- من يده بجنزير حديد وتقييده بسرير داخل غرفة أعلى سطح العقار محل سكنه.

بالانتقال والفحص تبين وجود غرفة أعلى سطح العقار بها سرير وخالية من قاطنيها..وتم التقابل مع المشكو فى حقه والطفل المذكور بشقته.. وبمناقشته أقر بقيامه بارتكاب الواقعة، وأنه منفصل عن طليقته منذ 10 سنوات، وتزوج من سيدة أخرى مقيمة معه بذات الشقة وبصحبتهما الطفل المذكور، وأنه نظراً لقيام زوجته بزيارة أهليتها بمحافظة أخرى وذهابه للعمل، وخشيته ترك نجله للمنزل أو إحداثه مكروه بنفسه إضطر لفعل ذلك وعقب عودته من العمل يقوم بإنزاله للشقة سكنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي بولاق الدكرور مديرية امن الجيزة موقع التواصل الاجتماعي جنزير حديد

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