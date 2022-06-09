سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بختام تعاملات الأسبوع

واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يونيو 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم، الخميس، فى البنك المركزي 18.64جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم، الخميس، فى مصرف أبوظبى الاسلامي 18.68جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي،فيصل الإسلامي) 18.67جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك (كريدى اجريكول،قطر الوطني QNB ) نحو 18.66جنيه للشراء و 18.73 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 18.65جنيه للشراء و 18.71جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس فى بنوك (المصرف المتحد،مصر إيران للتنمية)نحو 18.65 جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC،البركة ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،المصرف المتحد ) نحو 18.63جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.68 جنيه للشراء.

وأصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصرى خلال آخر اجتماعاتها قرار برفع سعر الفائدة علي الودائع والاقتراض 2% ليصبح سعر الفائدة علي الودائع 11.25%و علي الاقتراض 12.25% سعر الائتمان والخصم ليصبح11.75%وذلك للمره الثانية علي التوالي .

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.