عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بختام تعاملات الأسبوع

صدى البلد

واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يونيو  2022 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم، الخميس، فى البنك المركزي 18.64جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم، الخميس، فى مصرف أبوظبى الاسلامي  18.68جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي،فيصل الإسلامي) 18.67جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك (كريدى اجريكول،قطر الوطني QNB ) نحو 18.66جنيه للشراء و 18.73 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 18.65جنيه للشراء و 18.71جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس فى بنوك (المصرف المتحد،مصر إيران للتنمية)نحو 18.65 جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC،البركة ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،المصرف المتحد  ) نحو 18.63جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.

 

أعلى سعر شراء الدولار 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.68 جنيه للشراء.

وأصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصرى خلال آخر  اجتماعاتها قرار  برفع سعر الفائدة علي الودائع والاقتراض 2%  ليصبح سعر الفائدة علي الودائع 11.25%و علي الاقتراض 12.25%  سعر الائتمان والخصم ليصبح11.75%وذلك للمره الثانية علي التوالي .

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

الدولار الأمريكي تعاملات اليوم البنوك مصرف البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

أبو جبل وأفشة أساسيين.. إيهاب جلال يعلن تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

لم تتحمل فراقه فلحقت به.. قصة وفاة حلا الشهري بعد والدها بساعات

عيب| مفيدة شيحة: عروس كفر الدوار فتحت هي وجوزها قناة على يوتيوب

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

المشدد 15 سنة لـ محمود شعبان في قضية الجيش الحر

ترشيحاتنا

مسئول أوروبي: 10 مليارات يورو حجم العقوبات المفروضة على روسيا

15 دقيقة .. التعادل السلبي يسيطر على مباراة مصر وأثيوبيا

الدين والإنسان.. رسالة الأوقاف في الجمعة الثانية من شهر ذي القعدة غدا

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بختام تعاملات الأسبوع

أخبار التكنولوجيا|آبل تعلن عن تحديث كبير يدفعك للتخلي عن واتساب نهائيا.. تويتر يمتثل لطلب إيلون ماسك بشأن الحسابات المزيفة

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث اشتعال النيران بسيارة ببنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

فيديو

لم تتحمل فراقه فلحقت به.. قصة وفاة حلا الشهري بعد والدها بساعات

تصريحات موسيماني وزوجته تُعجل بالرحيل.. ماذا قال وما علاقة مانويل جوزيه ؟ فيديوجراف

كاميرا في الحمام.. القصة الكاملة لواقعة تصوير السيدات داخل مطعم بالساحل الشمالي

حزن في بورسعيد على الطفل مروان.. والده المدمن قتله لرفضه شراء مخدرات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ