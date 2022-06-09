استقرار الدولار..أسعار العملات الأجنبية لدى بنك مصر مستهل الخميس

يستعرض موقع "صدى البلد"حركة أسعار العملات الأجنبية والآسيوية مقابل الجنيه المصرى في مستهل تعاملات اليوم الخميس 9 يونيو 2022 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .



ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 18.65جنيه للشراء و 18.71 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 19.97جنيه للشراء و 20.08جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 23.33جنيه للشراء و 23.47جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 19.04جنيه للشراء و 19.15جنيه للبيع.

وسجلت سعر صرف كرونا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 1.89جنيه للشراء و1.90جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف كرونا نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 1.96جنيه للشراء و1.97جنيه للبيع .

واستقرت سعر صرف كرونا دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 2.68جنيه للشراء و2.69جنيه للبيع.

اسعار صرف العملات الآسيوية

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس.

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر نحو 13.86جنيه للشراء و 13.99جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر عند 2.78جنيه للشراء و2.80جنيه للبيع.

البنك المركزى

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .

وأصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصرى خلال اخر اجتماعاتها قرار برفع سعر الفائدة علي الودائع والاقتراض 2% ليصبح سعر الفائدة علي الودائع 11.25%و علي الاقتراض 12.25% سعر الائتمان والخصم ليصبح11.75%وذلك للمره الثانية علي التوالي