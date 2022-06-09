أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 9 يونيو 2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الخميس 9- 6 -2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.71 جنيه للبيع، و 18.66 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 20.09 جنيه للبيع و 19.90 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 23.56 جنيه للبيع و 23.33 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.98 جنيه للبيع و 4.96 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 61.04 جنيه للبيع 60.74 جنيه للشراء.