أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 9 يونيو 2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الخميس 9- 6 -2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.71 جنيه للبيع، و 18.66 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 20.09 جنيه للبيع و 19.90 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 23.56 جنيه للبيع و 23.33 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.98 جنيه للبيع و 4.96 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 61.04 جنيه للبيع 60.74 جنيه للشراء.