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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المحرصاوي ورئيس اتحاد الجامعات الإفريقية يفتتحان مؤتمر أورام العظام الخامس بطب الأزهر

مؤتمر أورام العظام
مؤتمر أورام العظام

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بجهود قطاع الطب بجامعة الأزهر  في خدمة المجتمع محليا وإقليميا ودوليا.

 

 مؤتمر أورام العظام


وأوضح رئيس الجامعة خلال كلمته في افتتاح فعاليات مؤتمر أورام العظام الذي ينظمه قسم العظام بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي يقام تحت عنوان ( أورام ما حول مفصل الركبة) بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة العظام، ومجموعة أورام العظام، والذي يقام في قاعة  المؤتمرات بمستشفى الحسين الجامعي، بحضور الدكتور بكري سعيد عثمان رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، ورئيس المؤتمر، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب، والدكتور عبد الله ابو سنة رئيس أقسام العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور عيسى راغب أستاذ العظام ومعلم الأجيال ورئيس شرف المؤتمر، والدكتور فيصل زايد مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، أن أساتذة قسم العظام عظام مشيدا بجهودهم العلمية وتعاونهم الدائم والمستمر مع جميع كليات الطب بالجامعات المصرية، ومحليا وإقليميا ودوليا.


ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر وعلى راسه الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب، ووكلاء الكلية، والدكتور أحمد عبد الجليل مدير عام مستشفى الحسين الجامعي لجهوده في تجديد مدرجات المستشفى حتى وصلت إلى هذه الصورة الطيبة.


الدكتور بكري سعيد عثمان رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا، أعلن أن جمهورية مصر العربية دولة رائدة ومتميزة، و أشاد بجهود قطاع الطب بجامعة الأزهر، وعبر عن سعادته بوجوده في جمهورية مصر العربية ورحاب جامعة الأزهر الشريف لافتا إلى أن الطبيب  صاحب رسالة وهو المنوط بالحفاظ على صحة وسلامة الإنسان  " ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا" مضيفا بأنه سعيد بالتعاون الدائم والمستمر مع مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ونائب رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا.


جدير بالذكر أن مؤتمر أورام العظام شارك به العديد من أساتذة العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية.

الأزهر رئيس جامعة الازهر الدكتور محمد المحرصاوي قطاع الطب مؤتمر أورام العظام كلية طب البنين خدمة المجتمع محليا وإقليميا

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