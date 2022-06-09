انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين

تنطلق فعاليات بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين 2021 -2022 لمراحل من ٩ سنوات الى ١٥ سنه (٩-١١-١٣-١٥) تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتنظيم رئيس الاتحاد المصري والدولي النائب أحمد الخطيب.



حيث ستنطلق البطولة أيام ١٢ و١٣ من شهر يونيو الجاري بإستاد القاهرة على أن تستكمل البطولة فى مدينة الإسماعيلية أيام ١٧ و١٨ من الشهر نفسه فى الصالة المغطاة بإستاد القناة حيث سيقام تكريم للأبطال الحاصلين على الميداليات فى اليوم الأخير.

وتقام البطولة بمشاركة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 20 نادي وهم :"هليوبوليس والشرقية والاسماعيلي والقناة والصيد واكتوبر وزفتي والصفوة والزهور والغاية واحمد عبده ودسوق ووادي دجلة و م نصر والسكة الحديد والتثقيف الفكري" .

وقد أقيمت البطولة فى هذا التوقيت لتكون ختام موسم ٢٠٢١ -٢٠٢٢ خاصة بعد انتهاء اللاعبين من الامتحانات ليقام موسم جديد فى شهر يوليو القادم .

ومن جانبه وجه احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة الشكر لكل وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى على دعم الوزارة للاتحاد على مدار العام فى إقامة البطولات كما وجه الشكر لمجالس إدارات الأندية والهيئات المشاركين في نشاط البطولة من لاعبين ومدربين وإداريين.



وأضاف الخطيب ان الاتحاد وضع شروط منافسات ومسابقات لبطولة الجمهورية للناشئين مؤكدا أنه طالب الأندية والهيئات بضرورة الالتزام بالتعليمات والشروط الموضوعة لإقامة بطولة الجمهورية حفاظا على سلامة وصحة عناصر اللعبة .