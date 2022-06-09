هنادي مهنا: أحب الطبخ ولا يوجد فنان لم يتعرض للتنمر

التقت عدسة صدى البلد بالفنانة هنادي مهنا وكشفت لنا عما تحب ام تفعله بعيدا عن الفن وكيفية التعامل مع تنمر السوشيال ميديا والشائعات، وماهي المهنة التي كانت ستمتهنها إذا لم تكن فنانة.

وكانت قد التقت عدسة صدى البلد بالفنانة هنادي مهنا وحكت لنا كواليس تحضير اغنيتها الشهيرة "ستو انا" من مسلسل مكتوب عليا بعد النجاح الكبير التي حققته.

كما حكت عن كواليس تواجدها بالمسلسل وأكدت ان الكوميديا ليست سهلة.

وكانت قد شاركت الفنانة هنادى مهنا، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة مع والدها الموسيقار الكبير هانى مهنا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت هنادى فى الصورة بتقنية الأبيض والأسود بإطلالة أنيقة رفقة والدها على متن طائرة خلال سفرهما إلى إحدى الدول.

يذكر ان مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.