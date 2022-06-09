عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنا: أحب الطبخ ولا يوجد فنان لم يتعرض للتنمر

هنادي مهنا
هنادي مهنا

التقت عدسة صدى البلد بالفنانة هنادي مهنا وكشفت لنا عما تحب ام تفعله بعيدا عن الفن وكيفية التعامل مع تنمر السوشيال ميديا والشائعات، وماهي المهنة التي كانت ستمتهنها إذا لم تكن فنانة.

 

وكانت قد التقت عدسة صدى البلد بالفنانة هنادي مهنا وحكت لنا كواليس تحضير اغنيتها الشهيرة "ستو انا" من مسلسل مكتوب عليا بعد النجاح الكبير التي حققته.

كما حكت عن كواليس تواجدها بالمسلسل وأكدت ان الكوميديا ليست سهلة.

وكانت قد شاركت الفنانة هنادى مهنا، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة  مع والدها الموسيقار الكبير هانى مهنا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت هنادى فى الصورة بتقنية الأبيض والأسود بإطلالة أنيقة رفقة والدها على متن طائرة خلال سفرهما إلى إحدى الدول.

هنادي مهنا تكشف قصة أغنية ستو انا وتؤكد: الكوميديا صعبة .. فيديو

داخل السيارة.. أحدث ظهور لـ هنادي مهنا من المغرب.. شاهد

يذكر ان مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

انستجرام هنادي مهنا الشائعات السوشيال ميديا الفنانة هنادي مهنا عمرو عبدالجليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

بعد هزيمة منتخب مصر من إثيوبيا .. تعرف على ترتيب المجموعة الرابعة

لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم بسبب الحر الشديد|فيديو

الصفر الشريف .. تعليق ساخر من المستكاوي بعد فوز إثيوبيا على مصر

دي حقيقتي وبلاش تريقة .. زوجان يردان على انتقاد بسبب كلمة بابي

ترشيحاتنا

النقض تؤيد السجن 3 سنوات لمعاون مباحث المقطم الأسبق في قتل عفروتو

الملك المصري.. ليفربول يهنئ محمد صلاح بـ جائزة افضل لاعب فى البريميرليج

الرئيس الروسي: لن نعزل بلادنا عن اقتصاديات العالم

بعد ظهور زيلينسكي فيها.. روسيا تسعي للسيطرة علي زابوريجيا بالكامل

تعزز الصناعة المحلية.. السعودية تعتزم بناء قاعدة اقتصادية قوية

لاعب العام بإنجلترا 2022.. محمد صلاح: هذه جائزة كبيرة وفخور بتحقيقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

فيديو

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج السرطان الجديد في أمريكا "فيديوجراف"

تغيير 45 حفاضة في اليوم.. سيدة تنجنب 9 توائم دفعة واحدة .. ما قصتها؟

لم تتحمل فراقه فلحقت به.. قصة وفاة حلا الشهري بعد والدها بساعات

تصريحات موسيماني وزوجته تُعجل بالرحيل.. ماذا قال وما علاقة مانويل جوزيه ؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ