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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة رجب: تخنت بسبب الحمل والولادة ومش شاغلني رأي الناس.. وبنتي أولى بمجهودي وصحتي

الفنانة غادة رجب
الفنانة غادة رجب

حلت الفنانة غادة رجب، ضيفة على برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات

 

حتى معرفش رقمها.. غادة رجب : بدعي لـ شيرين تعدي من أزمتها
تحدثت الفنانة غادة رجب، عن علاقتها بالفنانة شيرين عبدالوهاب، قائله: "أعرف الفنانة شيرين عبدالوهاب من أول ما بدأت"، لافته: "بقالي كتير ما أعرفش عنها حاجه، حتى ما أعرفش رقمها".

وأضافت: "طول عمري بحب الفنانة شيرين، لأنها صوت مصري مهم، وإحساس صادق"، مشيرة: "شيرين بتعمل كل حاجه بالفطرة وهي طيبة وعفوية وربنا صارف لها قبول غير عادي وبادعي لها تعدي من أزمتها".

 

غادة رجب: تخنت بسبب الحمل والولادة ومش شاغلني رأي الناس.. فيديو
كشفت لفنانة "غادة رجب"، عن سبب زيادة وزنها قائله: "تخنت بسبب الحمل والولادة ومش شاغلني رأي الناس في وزني".

وأضافت الفنانة غادة رجب،: "أكيد أنا عايزه أنزل وزني، لأن أي حد جسمه بيتخن بيبقى نفسه يرجع لوزنه الطبيعي".

 


غادة رجب: ميرفت أمين أمي التانية وكانت بتعيط يوم فرحي ..فيديو
قالت الفنانة "غادة رجب"،: "دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي وميرفت أمين روحهم شابة أكتر مني وده بسبب صداقتنا"، لافتة: "دلال كانت بتقرالي قرآن وأنا بغني وكانت بترقيني في فرحي".

وأشارت: "عيشت فترة سيئة بعد وفاة رجاء الجداوي وسمير غانم ودلال عبدالعزيز"، موضحة: "إلهام شاهين جات وهيصت في فرحي وبوسي شلبي كانت وقافة جنبي".

وأضافت الفنانة غادة رجب،: "ميرفت أمين أمي الثانية، وفي يوم فرحي كانت بتوصي زوجي عليا وكانت بتعيط في فرحي".

 

غادة رجب عن سبب غيابها: بنتي أولى بمجهودي وصحتي.. فيديو
كشفت "غادة رجب"، سبب غيابها خلال الفترة الماضية، قائلة: "الأمومة مسئولية كبيرة، وليلى بنتي واخدة كل وقتي وده حقها".

وأضافت: "أنا عندي أغاني كثيرة جديدة هتنزل الفترة اللي جاية، وفيه حفلات بتتعرض عليا"، معقبة: "بعمل الحاجات اللي على مزاجي".

وأشارت: "مجهودي ووقتي وصحتي وكل حاجة بنتي أولى بيها لأنها صغيرة، عندها سنة ونص، وتحتاج رعاية".

 

 

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