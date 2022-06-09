السجن 7 سنوات لـ رئيس مباحث حلوان الأسبق في قتل مواطن

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بـ التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان الأسبق، وآخر بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بقتل مواطن في حلوان، وبراءتهما من تهمة استعمال القوة تجاه آخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكان أحال المحامي العام لنيابات حلوان الكلية، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان الأسبق، ه.أ (محبوس)، وآخر شرطي، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهما بقتل مواطن واستعمال القسوة تجاه آخر في حلوان.