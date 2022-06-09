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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدا.. انتخابات نادي النيابة الإدارية بالتصويت الإلكتروني

النيابة الادارية
النيابة الادارية

تعقد غداً الجمعة انتخابات نادي مستشاري النيابة الادارية ،  والتي يجري فيها الاقتراع لأول مرة باستخدام برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات، في سابقة هي الأولى من نوعها  في كافة جهات الدولة.

وأشارت النيابة الإدارية إلى ان هذه الخطوة تأتي وفق  توجيهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي، وفي إطار التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وأكدت النيابة أن برنامج التصويت الإلكتروني يتكون من ٤ مراحل، يتم  تنفيذ المرحلة الأولى منه  بانتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية والخاصة  بالتصويت، وذلك عن طريق إبداء الناخب رأيه باستخدام شاشات الحاسب الآلي التي تعمل بتقنية اللمس، والموجودة داخل كل لجنة تصويت فرعية، مع مراعاة ضوابط عملية التصويت بطريق الاقتراع السري والمؤمن بالكامل، ويتبع  ذلك طباعة ورقة إبداء الرأي وإيداعها المستشارين الناخبين داخل صندوق الأصوات الخاص باللجنة الانتخابية ، كما أطلقت ادارة التحول الرقمي موقعًا متكاملًا يتيح للمستشارين الناخبين، الاستعلام عن اللجان الانتخابية المقيدين بها وكذلك  أرقامهم بالكشف الذي سيتم التوقيع به بتلك اللجان.

وأشارت النيابة الإدارية إلى ان  البرنامج في صورته النهائية، سيقوم بتحويل الدورة اليدوية الورقية للعملية الانتخابية إلى دورة مميكنة بالكامل، باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، بما يحقق الشروط العامة للانتخابات ويحافظ بشكل كامل على سرية العملية الانتخابية والاقتراع المباشر،مشيرة إلى ان النظام سيعتمد على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.  بالاضافة الى انه يمكنه العمل  في حالة انقطاع التيار الكهربي.

النيابة الإدارية وزارة التخطيط الدولة المصرية ادارة التحول الرقمي نادي مستشاري النيابة الإدارية

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