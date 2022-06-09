عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. ضبط كميات كبيرة من الأسلحة قبل دخولها بغداد

الأسلحة المضبوطة
الأسلحة المضبوطة

تمكنت القوات الأمنية العراقية  اليوم الخميس، من الايقاع باحدى العجلات، التي كانت تحتوي مخبأ سريّاً لإخفاء الأسلحة.
 
وذكرت بيان للقوات الأمنية ، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عجلة في سيطرة الشهيد اللواء الركن احمد الصداك على الطريق الدولي السريع من الغربية باتجاه بغداد، نوع (جمسي) بيضاء اللون سائقها المتهم ( ع. ك.ل) وبصحبته المتهم ( ع. ج.خ) من سكنة محافظة بغداد".
 
وأضاف البيان أنه "ومن خلال تأشير السونار ومفرزة K9 على العجله أثناء التفتيش، تم العثور على مخبأ سري في العجلة (حفر الحوض) تحت الكشنات"، مبينا أن "المتهمين اعلاه حاولوا اغراء ضابط ومنتسبي السيطرة عن طريق الرشوة من اجل تسهيل مرورهم وعدم القبض عليهم، الا ان الضابط والمنتسبين امتنعوا عن ذلك وقاموا بضبط العجلة والأشخاص والاسلحة ادناه :-
 
١/ قناص إيراني الصنع عدد واحد مع ناظور
 
٢/ جيسي إيراني الصنع عدد ٤ مع مخازن عدد ٣٠
 
٣/ مسدس ولتر ألماني الصنع عدد ١ مع مخازن عدد ٢
 
٤/ بندقية صيد هوائية عدد ٦
 
٥/ بندقية لفر اكشن عدد ٢
 
٦/ غدارة روسي الصنع عدد ١ مع مخازن عدد ٤
 
٧/ مخازن بندقية فارغة عدد ١٠
 
٨/ بنادق صيد عدد ٧٧".
 

جانب من المضبوطات 


وأكد البيان أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمضبوطات اعلاه وتم احالتهم مع العجلة والاسلحة إلى مركز شرطة الحرية وتم توقفيهم وفق قرار قاضي التحقيق".

بوقف التبادل التجاري.. العراق يهدد تركيا وإيران بسبب قطع المياه

العراق.. مقتدي الصدر يطالب نواب الكتلة بتقديم استقالاتهم

العراق قوات الامن اسلحة الطريق الدولى الأجهزة الامنية بندقية صيد القوات الأمنية العراقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

الصفر الشريف .. تعليق ساخر من المستكاوي بعد فوز إثيوبيا على مصر

لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم بسبب الحر الشديد|فيديو

بعد هزيمة منتخب مصر من إثيوبيا .. تعرف على ترتيب المجموعة الرابعة

دي حقيقتي وبلاش تريقة .. زوجان يردان على انتقاد بسبب كلمة بابي

موضوعات متعلقة

العراق .. السجن 15 عاما لبريطاني بتهمة تهريب قطع أثرية

العراق.. إسقاط طائرة مسيرة وسط العاصمة بغداد

ترشيحاتنا

مستشار كلية القادة والأركان: الحرب الإلكترونية أحد الأسلحة المستخدمة في الأزمة الروسية الأوكرانية..فيديو

الروس يموتون مثل الذباب.. الجيش الأوكراني يعلن تقدمه في مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية

خالد ميري : ديزني تحاول استهداف ثروة مصر ومستقبلها في أطفالنا..فيديو

مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

التليجراف: الجوع يهدد بريطانيا بسبب عقوبات روسيا

أبو العينين ينعي السفير إيهاب سرور: فقدنا قيمة وقدوة ونموذجاً للإخلاص في العمل الدبلوماسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

فيديو

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

نوبور شارما .. مسؤولة هندية أغضبت مسلمي العالم بعد إساءتها للنبي محمد "فيديوجراف"

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج السرطان الجديد في أمريكا "فيديوجراف"

تغيير 45 حفاضة في اليوم.. سيدة تنجنب 9 توائم دفعة واحدة .. ما قصتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ