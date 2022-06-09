العراق.. ضبط كميات كبيرة من الأسلحة قبل دخولها بغداد

تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم الخميس، من الايقاع باحدى العجلات، التي كانت تحتوي مخبأ سريّاً لإخفاء الأسلحة.



وذكرت بيان للقوات الأمنية ، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عجلة في سيطرة الشهيد اللواء الركن احمد الصداك على الطريق الدولي السريع من الغربية باتجاه بغداد، نوع (جمسي) بيضاء اللون سائقها المتهم ( ع. ك.ل) وبصحبته المتهم ( ع. ج.خ) من سكنة محافظة بغداد".



وأضاف البيان أنه "ومن خلال تأشير السونار ومفرزة K9 على العجله أثناء التفتيش، تم العثور على مخبأ سري في العجلة (حفر الحوض) تحت الكشنات"، مبينا أن "المتهمين اعلاه حاولوا اغراء ضابط ومنتسبي السيطرة عن طريق الرشوة من اجل تسهيل مرورهم وعدم القبض عليهم، الا ان الضابط والمنتسبين امتنعوا عن ذلك وقاموا بضبط العجلة والأشخاص والاسلحة ادناه :-



١/ قناص إيراني الصنع عدد واحد مع ناظور



٢/ جيسي إيراني الصنع عدد ٤ مع مخازن عدد ٣٠



٣/ مسدس ولتر ألماني الصنع عدد ١ مع مخازن عدد ٢



٤/ بندقية صيد هوائية عدد ٦



٥/ بندقية لفر اكشن عدد ٢



٦/ غدارة روسي الصنع عدد ١ مع مخازن عدد ٤



٧/ مخازن بندقية فارغة عدد ١٠



٨/ بنادق صيد عدد ٧٧".



جانب من المضبوطات



وأكد البيان أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمضبوطات اعلاه وتم احالتهم مع العجلة والاسلحة إلى مركز شرطة الحرية وتم توقفيهم وفق قرار قاضي التحقيق".