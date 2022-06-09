في 8 سنوات.. برلماني: مصر حاربت الإرهاب ونفذت المشورعات التنموية بالتوازي

قال أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر دولة وطنية مدنية حديثة، مضيفا:" الرئيس السيسي انحاز للشعب في ثورة 30 يونيو".

وأضاف أحمد مقلد في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج " كلام في السياسة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" مع تولي الرئيس السيسي حكم مصر في 2014 بدأ في تنفيذ خطة إصلاح شامل في كافة قطاعات الدولة ".

وتابع احمد مقلد:" الدولة المصرية خلال الـ 8 سنوات الماضية كانت تكافح الإرهاب بالتوازي مع تنفيذ المشروعات التنموية".

وأكمل احمد مقلد:" الدولة المصرية سوف تظل تواجه الشائعات، ومن الضوروري رفع الوعي العام للشعب ".