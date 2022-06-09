لتسهيل تصدير القمح..رئيس الاتحاد الأفريقي يناشد أوكرانيا إزالة الألغام من البحر الأسود

حث الرئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الأفريقي، ماكي سال، اليوم الخميس، أوكرانيا على إزالة الألغام من مياه البحر الأسود لتسهيل صادرات القمح والحبوب التي تشتد الحاجة إليها.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية إلى تعطيل عمليات توصيل الحبوب من البلدين، ما أثار مخاوف من الجوع في جميع أنحاء العالم، وارتفعت الأسعار حول العالم بسبب تراجع الصادرات، مما زاد من حدة تأثير الصراع.

وقال سال لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إنه "إذا لم تُستأنف صادرات القمح من أوكرانيا، فإن إفريقيا ستكون في خطر".

وتنتج روسيا وأوكرانيا 30 في المائة من إمدادات القمح العالمية. لكن الحبوب ظلت عالقة في موانئ أوكرانيا بسبب الحصار الروسي، بينما عطلت العقوبات الغربية على موسكو الصادرات من روسيا.

ودعت موسكو أوكرانيا إلى إزالة الألغام من المياه المحيطة بميناء أوديسا الخاضع للسيطرة الأوكرانية للسماح بإخراج الحبوب المحظورة، لكن كييف رفضت خوفًا من هجوم روسي.

وقال سال، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي التقى به الأسبوع الماضي في روسيا، أكد له أن هذا لن يحدث".

وأضاف: "قلت له: قال الأوكرانيون إنهم إذا قاموا بإزالة الألغام، فسوف تدخل الميناء".

وقال: "يجب الآن أن يكون هناك عمل من أجل إنهاء إزالة الألغام، بمشاركة الأمم المتحدة .. حتى نتمكن من البدء في إخراج القمح الأوكراني".