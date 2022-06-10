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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق وقرى في كفر الشيخ

صدى البلد

 


أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، شركة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات بمركز سيدي سالم، لأعمال الصيانة في لوحة التوزيع.

 

 

وقال البيان الإعلامي لمحافظة كفر الشيخ، إن التيار الكهربائي سوف يتم فصله اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً حتى  الساعة الـ 11 قبل ظهر اليوم الجمعة، على أن يكون الفصل بالتناوب بين المغذيات.


وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات خروج 2و3،و4،و5،و6,و8، و10، ومحطة صرف أبو زهرة، ومحطة مياه كحلو، وتتأثر بعمليات الفصل 9 مناطق وقرى منطقة مركز الشرطة، منطقة مجلس المدينة، منطقة المحكمة، ومحطة صرف أبو زهرة، ومحطة مياه أبو كحيلو، قرية نايف، قرية العبايدة، وشارع 23 يوليو، وشارع السادات، ومنطقة التفتيش.

محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ فصل التيار الكهربائي لتيار الكهربائي التيار الكهربائى يوم الجمعة

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