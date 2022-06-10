Hustle أحدث أفلام نتفليكس من بطولة آدم ساندلر وكوين لطيفة

بدأت منصة نتفليكس مؤخرا عرض فيلم جديد وهو Hustle الذي يقوم ببطولته آدم ساندلر مع كوين لطيفة، بن فوستر، كيني سميث، وخوانشو هيرنانجوميز لاعب كرة السلة في الدوري الأمريكي.

تدور أحداث فيلم Hustle حول كشاف لاعبين، تقوده الصدفة لمقابلة موهبة فريدة من نوعها في إسبانيا، ويعتقد أنه سيعود به إلى دوري كرة السلة للمحترفين في أمريكا، وهي فرصته للعودة إلى الأضواء مرة أخرى.

يسافر آدم ساندلر في فيلم Hustle حول العالم وينتقل من دولة لأخرى لاكتشاف لاعبين فيما تلاحقه زوجته كوين لطيفة وتساعده لتحقيق أحلامه بعدما تعرض لصعوبات وفقد وظيفته.

بوستر الفيلم

تدور أحداث فيلم Hustle على مدار ساعتين من الدراما والإثارة، والقصة الاجتماعية التي لاقت إعجاب الجمهور والنقاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتميز بالكوميديا الخفيفة التي يتميز آدم ساندلر بتقديمها في أعماله.