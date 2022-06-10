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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبدالغني يطالب برحيل إيهاب جلال واستمرار اتحاد الكرة.. فيديو

صدى البلد

طالب مجدي عبد الغني نجم الأهلي والمنتخب السابق بضرورة رحيل ايهاب جلال المدير الفني للمنتخب الأول عقب الهزيمة أمام اثيوبيا بهدفين نظيفين في الجولة الثانيه للتصفيات المؤهله ل كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار ٢٠٢٣ .

 

وأكد مجدي عبدالغني في تصريحات عبر قناة صدي البلد أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة ايهاب جلال لن يتحمل الضغوط خلال الفترة المقبله وسيفقد التركيز .

 

وعم رحيل اتحاد الكرة فأكد أنه ضد فكره رحيل اتحاد الكرة مشددا أنه يدعم الاستقرار خاصة وأن رحيل المجلس الحالي للجبلاية سيأتي بمجلس مؤقت يتسبب في زيادة أزمات الكرة المصرية.
 

واكمل قائلا ”للأسف المجاملات سبب تراجع الكرة المصرية، والسماسرة هم الرابحون فقط وراء ما يحدث”.
 

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كان إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الوطني علق على خسارة المنتخب من إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال جلال في تصريحاته عقب المباراة: "واجهنا بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب، ولكنني أعترف بأننا قدمنا مباراة سيئة، خاصة في أول 45 دقيقة" .

وأضاف: "كنا نفقد الكرة في كثير من المواقف، وبدأنا المباراة واللاعبين يشعرون بأن اللقاء سهل" .

وواصل: "استقبلنا الهدفين وقمنا بإجراء التبديلات، وحدث تحسن في الأداء بعض الشئ، لكن ليس بالشكل المطلوب، فوجئت بأداء اللاعبين لم نستحق الفوز بكل تأكيد" .

وأشار: "المباراة للنسيان نأمل في ألا تؤثر علينا في الفترة المقبلة، لدينا مباراة ودية ثم سيكون هناك وقت أمامنا" .

واستكمل: "الفريق مُطالب بالفوز دائما وأنا أبحث عن الفوز وأتعامل مع كل الظروف، والدنيا لن تقف على المكسب أو الخسارة وأهم شئ أن نحاول تطوير الشكل الذي يناسب اللاعبين" .

وختم حديثه قائلا: "العمل الخاص بي لم أفعله بعد بسبب ضيق الوقت، وظروف المباراة لم تساعدنا".

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