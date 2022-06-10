متحف الآثار: نقدم الشكر لـ الرئيس السيسي لاهتمامه بالقطاع منذ 2014

قال الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إنه يقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بقطاع الآثار والسياحة خلال الـ 8 سنوات الماضية وتحديدًا منذ تولى الرئاسة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن مصر فى الفترة الأخيرة شهدت افتتاحات أثرية غير مسبوقة، والعالم انبهر بما تم فى حفلة نقل المومياوات، وما حدث فى طريق الكباش، وغيرها من الأشياء المميزة.

ولفت إلى أن متحف الحضارة الذى تم افتتاحه فى 2021 قام بزيارته أكثر من مليون زائر، وأن الزيارات تكون بتذاكر رمزية، والعالم ينقل ما يحدث فى مصر من إنجازات.

وأشار إلى أن الاكتشافات الحديثة التى حدثت فى سقارة، بقياد الدكتور مصطفى وزيري، تعتبر من أكثر الاكتشافات العظيمة التى حدثت، وذلك بسبب تاريخها و حجمها.

وأوضح أن هناك مجلات عالمية تنشر الاكتشافات المميزة التى تقوم بها مصر، الجميع منتظر افتتاح المتحف المصري الجديد.