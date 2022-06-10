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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة في أسبوع.. توفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين| فيديو

صدى البلد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٩٤ ،  حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٣ وحتى ٩ يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

 

وسلط الملخص الضوء على المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة استعرض خلاله إنجازات القطاع الزراعي خلال السنوات الثمانية الماضية.


وخلال هذا الأسبوع أيضا شهد وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي والأوقاف، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارات الثلاثة؛ بهدف توفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين، كما استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي "برسيلا توريس" - كبير مستشاري المشتريات بالايفاد ونتالي جبرايل - كبير مسئولي المشتريات باقليم الشرق الأدني وشمال أفريقيا وأوروبا ومحمد الغزالي - مسئول مشروعات الايفاد بمصر؛ لمناقشة سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الايفاد في عدد من الموضوعات الهامة، كذلك استقبل "لارس انواندتر" مسئول وحدة المشرق لعمليات الإقراض بالبنك الأوروبي للاستثمار؛ حيث تناول اللقاء المشروعات المستقبلية مع البنك في المجالات الزراعية المختلفة.


كما أعلن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، الانتهاء من تسليم شيكات التعويضات الخاصة لعملائه بمحافظة الدقهلية، وحصولهم على كافة مستحقاتهم كاملة، كذلك نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى فى مجال سلامة الغذاء بعنوان "الممارسات التصنيعية الجيدة – تطبيق نظام تحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة" لعدد (10) متدريبين من االعاملين بنشاط معاملات ما بعد الحصاد بمجالى تصنيع دبس البلح و الطماطم المجففة، كما انتهى معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية والريفية بمركز البحوث الزراعية، من تنفيذ 17 ندوة إرشادية متنوعة في ٨ محافظات مختلفة، خلال الاسبوع الماضي.

بينما تابع وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مكون من الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور أنور عيسى والمهندس سيد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتعاون والائتمان الزراعي عملية توريد القمح بمحافظات الصعيد، كما نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، البرنامج التدريبي حول (الممارسات الجيدة فى المعامل " Good Laboratory Practicies) لمتدربين من شركات تعمل في مجال التصنيع الغذائي بمقر المعمل للتدريب على الممارسات الجيدة داخل المعامل وأثر ذلك على نتائج التحليل، وبلغ اجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء، حوالي ٧٠٠٠ شهادة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.

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