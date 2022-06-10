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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة الإشغالات من المرافق بمدينة الأقصر.. صور

صدى البلد

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر،  بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة الرائد على بكري وكيل الإدارة وبمشاركة النقيب أيمن إسماعيل ضابط بشرطة المرافق ، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتند واللافتات العشوائية والتعديات على حرم الطريق العام التي تعيق حركة سير المواطنين والسائحين بالسوق السياحى ، إضافةً إلي إزالة كافة إشغالات الباعة الجائلين والذين قاموا باقتطاع مساحات من حرم الطريق وأمام البازارات المغلقة وحول محول الكهرباء المتواجد بالجزء المعروف بإسم "الرقعة" حول مقهى أم كلثوم بالسوق السياحى.

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و اسفرت الحملة  عن تحرير وضبط المحاضر التالية (٢٠) محضر اشغال، و ( ٧) محاضر باعة جائلين، (٧ )محاضر نظافة عامة، (٢٦)محضر مضبوطات متنوعة، و(٤٧) إزالات إدارية، بالإضافة إلى إزالة التند والخيام واللافتات العشوائية، وقطع وصلات الكهرباء العشوائية.

ووجه رئيس المدينة ، جميع الأجهزة التنفيذية التابعة للمدينة  بتكثيف حملات الإشغالات وإزالة كافة التعديات وزيادة دوريات المتابعة لإزالة جميع المخالفات، مشددًا على ضرورة تحرير محاضر وغرامات قانونية رادعة على المخالفين لمنع تجاوزهم مرة أخرى .

شارك بالحملة أيمن حسين رئيس حي وسط، وحسن أحمد بسطاوي وأحمد عبد العزيز نواب رئيس الحي، وسعد توفيق مدير المكتب الفني بالحي، ورجال الحي ، وأحمد محمود دياب رئيس قسم الإشغالات وعرفة طايع نائب رئيس القسم، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضي وكيل الإدارة ورجال المتابعة الميدانية بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بالمحافظة وحملة المدينة ومعدات حي وسط .

 

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف حملات رفع التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية بمختلف شوارع المحافظة منعاً للمظاهر العشوائية ، وتوجيهات اللواء خالد عبد الحميد مساعد الوزير  مدير أمن الأقصر، للأجهزة الأمنية، بتحقيق الانضباط في الشارع ورفع إشغالات الباعة الجائلين وكافة صور التعديات.

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