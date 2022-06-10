بريطانيا ترحب بقرار كازاخستان طرح التعديلات الدستورية على الاستفتاء الوطني

رحبت بريطانيا بقرار رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بشأن طرح التعديلات الدستورية المقترحة على الاستفتاء الوطني.



وذكر بيان المملكة المتحدة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - وفق ما نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية اليوم الجمعة - "أن المملكة المتحدة تلاحظ القرار المهم الذي اتخذه الرئيس الكازاخستاني توكاييف بطرح التعديلات الدستورية المقترحة على الاستفتاء الوطني ونرحب بدعوته للمراقبين الدوليين مثل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمشاركة".



وأشار البيان إلى أن المدة التي تم تحديدها للاستفتاء كان قصيرا ويعني هذا أن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لم يكن قادرًا على إجراء مهمة مراقبة كاملة، لكن بريطانيا مع ذلك تتطلع إلى نتائج بعثة تقييم الاستفتاء وتشجع كازاخستان على المشاركة في أي توصيات قد تقدمها.



وتظهر النتائج النهائية أن التعديلات المقترحة قد حظيت بتأييد شعبي كبير ونلاحظ أن هناك بعض التغييرات المهمة للغاية مثل جعل تعزيز حماية حقوق الإنسان في صميم الدستور ويشمل ذلك تأكيد إلغاء عقوبة الإعدام ومنح مكتب مفوض حقوق الإنسان الوضع الدستوري وإعادة إنشاء المحكمة الدستورية وإعطاء المواطنين الحق في تقديم التماس إلى المحكمة كفرد.



ويأمل الجانب البريطاني أن تشكل هذه التعديلات إلى جانب طموح الرئيس لمزيد من الإصلاحات السياسية والقضائية والاقتصادية خطوة إيجابية إلى الأمام في تعزيز التعددية السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان في كازاخستان.



وخلص البيان بالقول إنه في أعقاب الاضطرابات في كازاخستان في يناير الماضي والمظاهرات بسبب غلاء أسعار الطاقة، شهدت مدينة ألماتي إقبالًا منخفضًا في الاستفتاء وهذا يوضح أهمية بناء الثقة في المؤسسات وقدرتها على حماية حقوق الإنسان وإجراء تحقيق كامل وشفاف في أحداث يناير المأساوية، وتقديم إجابات للعديد من العائلات التي فقدت أحباءها.

