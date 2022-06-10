عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "طلاب مدرسة ينظمون معرض صنع في مصر للتعريف بالصناعة المصرية"، وكان عنوان المبادرة "يوم في حب مصر"، التي أطلقتها إحدى المدارس والتي بدأت بعروض فنية بطلاب موهوبين قدموا من خلالها رسائل في حب بلدهم وتجسيد لقصص نجاح مصرية.

وقالت إحدى طالبات المبادرة: "كنا عاوزين نوري الناس أبطال مصر اللي عملوا حاجات كتير مميزة، واللي إحنا مبسوطين بيها أوي"، وأضافت أخرى: "حبينا نوجه رسالة إن المصريين يقدروا على أي شيء وكل شيء وإنهم أبطال".

من جهتها، قالت تهاني مصطفى منسق الحفل الفني: "حفلتنا بعنوان احكي يا شهرزاد وترجع بنا إلى الوراء، ودمجنا بين الماضي والحاضر والمستقبل في كل شيء، حيث تحكي شهرزاد لشهريار عن الفن والعلم والأدب والرياضة في الماضي والحاضر".



والجدير بالذكر أن مصر لا تتأخر عن دعم الموهوبين في أي مجال وأي مؤسسة، وبخاصة عندما تكون تعليمية تضطلع بدور تربوي وتعليمي مهم في بناء الأجيال القادمة وغرس روح الولاء والانتماء للوطن وهو ما يتم ترجمته على أرض الواقع من خلال أفكار ثقافية وفنية مبدعة للطلاب.