قطاع المعاهد الأزهرية يدعو منتسبيه لحضور ورشة المعلم المبدع الخبير

دعا قطاع المعاهد الأزهرية، بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور سلامة جمعة داود ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، منتسبيه لحضور ورشة “المعلم المبدع الخبير”، من أجل العمل على رفع كفاءة ‏العاملين بالمعاهد الأزهرية المختلفة، سواء المعلمون أو الإداريون.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والألسكو يُقدم مبادرة (معلم ‏مايكروسوفت المبدع الخبير MIEE‏)، وسوف تبدأ الفعاليات التي سيتم فيها شرح آليات المشاركة اليوم ‏الجمعة حتى الأربعاء المقبل.



من ناحيته أكد الدكتور إسماعيل الشربيني مدير المشروع أنه قدم تنسيق ورشة عمل لشرح المبادرة وتفاصيلها اليوم الجمعة وذلك في تمام الساعة ٩ مساءً وسيكون ‏الاجتماع (أون لاين).



ودعا قطاع المعاهد الأزهرية جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية المختلفة – معلمين أو إداريين- للدخول والمشاركة لمعرفة تفاصيل المسابقة.‏

وفي هذا الصدد أكد الشيخ أيمن محمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، وعضو اللجنة العليا للمشروع على أهمية المبادرة ‏وأثرها النافع الذي سيعود على المشاركين بها.‏

وللمشاركة في ورشة عمل اليوم الجمعة والأيام القادمة يرجى الدخول على الرابط التالي من هنا