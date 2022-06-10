قطاع المعاهد الأزهرية يدعو منتسبيه لحضور ورشة المعلم المبدع الخبير

دعا قطاع المعاهد الأزهرية، بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور سلامة جمعة داود ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، منتسبيه لحضور ورشة “المعلم المبدع الخبير”، من أجل العمل على رفع كفاءة العاملين بالمعاهد الأزهرية المختلفة، سواء المعلمون أو الإداريون.
وأكد قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والألسكو يُقدم مبادرة (معلم مايكروسوفت المبدع الخبير MIEE)، وسوف تبدأ الفعاليات التي سيتم فيها شرح آليات المشاركة اليوم الجمعة حتى الأربعاء المقبل.
من ناحيته أكد الدكتور إسماعيل الشربيني مدير المشروع أنه قدم تنسيق ورشة عمل لشرح المبادرة وتفاصيلها اليوم الجمعة وذلك في تمام الساعة ٩ مساءً وسيكون الاجتماع (أون لاين).
ودعا قطاع المعاهد الأزهرية جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية المختلفة – معلمين أو إداريين- للدخول والمشاركة لمعرفة تفاصيل المسابقة.
وفي هذا الصدد أكد الشيخ أيمن محمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، وعضو اللجنة العليا للمشروع على أهمية المبادرة وأثرها النافع الذي سيعود على المشاركين بها.
وللمشاركة في ورشة عمل اليوم الجمعة والأيام القادمة يرجى الدخول على الرابط التالي من هنا