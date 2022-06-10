أستاذ طرق: إضافة 7 آلاف كيلو متر جديدة للشبكة القومية للطرق

تطوير 10 آلاف كيلو أخرى

عرت قناة دى إم سي، تقرير فيديو عن مشروعات الطرق التى حدثت فى مصر خلال الـ 8 سنوات الماضية، وكشفت القناة أن هناك استثمارات تصل إلى 1.7 تريليون جنيه في مجال الطرق والسكك الحديدية خلال السنوات الماضية.

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والنقل بكلية هندسة جامعة عين شمس، إن قطاع النقل فى مصر شهد طفرة كبيرة، موضحًا أن هناك طفرة فى النقل البري بعد إنشاء الشبكة القومية للطرق، وتم إضافة 7000 كيلو طولى، وهناك تطوير لـ 10000 كيلو متر من الشبكة القائمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن العالم بالكامل يشيد بما تم فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن الدولة منذ عام 2014، وهى تولى اهتمام كبير بمشروعات الطرق والنقل بشكل عام، موضحًا أن قطاعات النقل هى من تدعم مشروعات التنمية التى تعمل فيها الدولة، وأن ما حدث فى مصر بشبكة الطرق، غير مسبوق لتسهيل حركة المواطنين وعم النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن المشروعات التى تمت وفرت فرص عمل كثيرة لـ المصريين، لأن الشركات التى شاركت فى المشروعات كلها مصرية وطنية.

وأشار إلى أن مصر قفزت من المركز 118 لـ المركز 28، فى تصنيف جودة الطرق، على مستوى العالم، إى 90 مركز وذلك خلال 8 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن شبكة الطرق التى تمت فى مصر غيرت شكل مصر لـ الأفضل، وأن ما تحقق نتاج عن خطة وعمل، و الجميع كان يحلم بما تحقق.